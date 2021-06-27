العثماني: “المغاربة كينساو الإنجازات وعند أول خطأ ما يعقلوش عليك”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية أن المغاربة ينسون بسرعة الإنجازات الحكومية التي قادها حزب المصباح، مؤكدا أنه في أول سوء تقدير لأحد وزراء البيجيدي تتم مهاجمتهم.
العثماني و خلال مهرجان خطابي شارك فيه بجهة درعة تافيلالت نظمته شبيبة الحزب، أكد أن حكومته قامت بتحقيق العديد من المشاريع و الإنجازات الكبيرة التي ستظل مبعث فخرا للحكومة و قبل ذلك للوطن.
و أشاد العثماني بحقبة قيادته للحكومة و عدد الإنجازات التي حققتها، حيث قال بأن الحكومة نفذت كل الوعود و البرامج بمهنية عالية و بروح مسؤولية كبيرة رغم التبخيس الذي يروج له بعض الخصوم السياسيين.
وهاجم العثماني الجهات التي تبخس عمل الحكومة و قال: “كاين لي كياكل بيديه ورجليه ماداها فيه حد، وكاين لي دار سوء تقدير كيتهاجم فقط لأنه من “البيجيدي”.
و أضاف العثماني: “المغاربة كينساو الإنجازات وعند أول خطأ ما يعقلوش عليك”.
10 تعليقات
إنجازات كارتية على جميع المستويات
إلى مزبلة التاريخ. مقاطعون للإنتخابات
اناشخصا لا أنسى أبد ما فعلوا حزب البجدا فينا إنزجات عضما الزيادة في جميع المواد الفقر العصا للمدربين طلابا بحقهم .نعم لا أنسا 7ملاين ديال بن كيران (التقاعد). وهناك كتير من الشعب المغربي لايحصل حتى على 10دراهم لقوت اليومي…..نعم إنها إنزجات عضما
اخطاء كتيرة ارتكبتوها اسي العتماني
اكيد ما نعقلش عليك ولاكن اقر واعترف ان هناك انجازات تحققت وان هناك اشياء اخرى لا زالت في طور الانجاز واتمنى أن يكون العمل مستمر لمن يأتي من بعدكم ولا نريد الا خيرا لهدا الشعب الصبور المكافحة.
ادن فلاخوف على مملكة قائدها الملك محمد السادس نصره الله.
مشاركين ويجب علينا حسن الاختيار
اين هي الانجزات كل الانجازات كانت مبرمجة من طرف الحكومات السابقة اما الانجازات التي قمتم بها من طرفكم انتم الكل يعرفها القتطاعات الشهرية الغاء صندوق المقاصة مما جعل كل المواد تعرف زيادات صاروخية عدم الزيادة في الاجور القضاء على الطبقة المتوسطة التي القضاء على فرص الشغل الله ياخذ فيهم الحق والى مزبلة التاريخ
ولاوا هم الذين داروا خير في المغاربة…كبر كبير هذا
اين هي الانجازات
اللهم ان كنت تقصد الهراوة و الزرواطة و رفع الدعم عن المواد الاساسية ووووو
اللي انا متأكد منو هو انكم مررتم ما لم يتحرأ احد حتى التفكير في تمريره.
صحيح اكلاو بيديعم و رجليهم لكن لم يمسوا الموظف البسيط و المواطف الفقير
اما انتم شاركتم في اكير جريمة عرفها تاريخ المغرب الحديث
فقرتو الفقراء و اغنيتم الاغنياء الله ياخد فيكم الحق.
المغاربة باغيين ينساو الكمامر بحال ديالك وديال الحلايقي بن كيران، عشر سنين باراكا علينا….