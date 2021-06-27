العثماني: “المغاربة كينساو الإنجازات وعند أول خطأ ما يعقلوش عليك”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية أن المغاربة ينسون بسرعة الإنجازات الحكومية التي قادها حزب المصباح، مؤكدا أنه في أول سوء تقدير لأحد وزراء البيجيدي تتم مهاجمتهم.

العثماني و خلال مهرجان خطابي شارك فيه بجهة درعة تافيلالت نظمته شبيبة الحزب، أكد أن حكومته قامت بتحقيق العديد من المشاريع و الإنجازات الكبيرة التي ستظل مبعث فخرا للحكومة و قبل ذلك للوطن.

و أشاد العثماني بحقبة قيادته للحكومة و عدد الإنجازات التي حققتها، حيث قال بأن الحكومة نفذت كل الوعود و البرامج بمهنية عالية و بروح مسؤولية كبيرة رغم التبخيس الذي يروج له بعض الخصوم السياسيين.

وهاجم العثماني الجهات التي تبخس عمل الحكومة و قال: “كاين لي كياكل بيديه ورجليه ماداها فيه حد، وكاين لي دار سوء تقدير كيتهاجم فقط لأنه من “البيجيدي”.

و أضاف العثماني: “المغاربة كينساو الإنجازات وعند أول خطأ ما يعقلوش عليك”.

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