العثماني: “المغاربة كينساو الإنجازات وعند أول خطأ ما يعقلوش عليك”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية أن المغاربة ينسون بسرعة الإنجازات الحكومية التي قادها حزب المصباح، مؤكدا أنه في أول سوء تقدير لأحد وزراء البيجيدي تتم مهاجمتهم.
العثماني و خلال مهرجان خطابي شارك فيه بجهة درعة تافيلالت نظمته شبيبة الحزب، أكد أن حكومته قامت بتحقيق العديد من المشاريع و الإنجازات الكبيرة التي ستظل مبعث فخرا للحكومة و قبل ذلك للوطن.
و أشاد العثماني بحقبة قيادته للحكومة و عدد الإنجازات التي حققتها، حيث قال بأن الحكومة نفذت كل الوعود و البرامج بمهنية عالية و بروح مسؤولية كبيرة رغم التبخيس الذي يروج له بعض الخصوم السياسيين.
وهاجم العثماني الجهات التي تبخس عمل الحكومة و قال: “كاين لي كياكل بيديه ورجليه ماداها فيه حد، وكاين لي دار سوء تقدير كيتهاجم فقط لأنه من “البيجيدي”.
و أضاف العثماني: “المغاربة كينساو الإنجازات وعند أول خطأ ما يعقلوش عليك”.
3 تعليقات
إنجازات كارتية على جميع المستويات
إلى مزبلة التاريخ. مقاطعون للإنتخابات
اناشخصا لا أنسى أبد ما فعلوا حزب البجدا فينا إنزجات عضما الزيادة في جميع المواد الفقر العصا للمدربين طلابا بحقهم .نعم لا أنسا 7ملاين ديال بن كيران (التقاعد). وهناك كتير من الشعب المغربي لايحصل حتى على 10دراهم لقوت اليومي…..نعم إنها إنزجات عضما