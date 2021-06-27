الاتحاد الدولي للكورفبال يغير موعد المونديال المنظم بالمغرب

هبة بريس ـ متابعة

أعلن الاتحاد الدولي للكورفبال الشاطئي عن تغيير موعد بطولة العالم التي كان متوقعا تنظيمها بالمغرب صيف هذا العام، حيث تقرر تأجيلها لغاية السنة المقبلة.

و أوضح الاتحاد الدولي للكورفبال أنه قد تقرر تأجيل بطولة العالم للكورفبال الشاطئي في فئتي الكبار وأقل من 19 سنة التي كانت ستنظم صيف السنة الجارية بمدينة الناظور و ذلك بسبب الجائحة.

و أكدت اللجنة المشتركة مع الاتحاد الدولي للكورفبال إنها استمرت في تتبع تطورات الوضع الوبائي لكوفيد-19 بالمغرب ودول العالم، ومستوى الإجراءات المتخذة للحد من انتشاره، وتم تسجيل تحسن في الوضع بشكل كبير بعدة دول على غرار المغرب.

و شدد الاتحاد الدولي على أن استمرار حالة الطوارئ بالمغرب والإجراءات المصاحبة لها للحد من انتشار كوفيد-19، وعدم فتح الحدود، والسماح فقط برحلات استثنائية، مع فرض الحجر الصحي على دول اللائحة ب، إضافة إلى عدم إمكانية معرفة أو توقع مستوى الإجراءات في الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يجعل من الصعب السماح بالتقدم في الاستعدادات للبطولة أو ضمان تنقل المنتخبات المشاركة بسهولة و بالتالي فإن أفضل قرار هو إرجاؤها للسنة المقبلة.

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