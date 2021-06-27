يحدث في الجزائر.. السلطات تحدد ثلاث ساعات فقط باليوم للتزود بالماء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أزمة عطش غير مسبوقة تعيشها الجارة الجزائر بعدما جفت الفرشة المائية بعدد من مناطق البلاد و هو ما بات يهدد ملايين الجزائريين بالموت عطشا في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم من طرف سلطات قصر المرادية لإنقاد الشعب من العطش.

و لم يعد سكان عدد من الولايات يجدون الماء حين فتحهم الصنابير، في واحدة من أشد الأزمات التي تمر بها الجارة الشرقية نتيجة غياب سياسة مائية ناجعة و هو ما انعكس سلبا في الوقت الراهن على الفرشة المائية.

و كطريقة لامتصاص الغضب الشعبي الكبير، لجأ مسؤولو تدبير قطاع الماء بالجزائر لطريقة غريبة و عجيبة تتمثل في قطع الماء طيلة اليوم عن صنابير الجزائريين بعدد من الولايات و الاكتفاء فقط بمنحهم ثلاث ساعات في اليوم للتزود بحاجياتهم من هاته المادة الحيوية.

ثلاث ساعات في اليوم للتزود بالماء بصبيب ضعيف و في عز فصل الصيف الحار مع قطع الماء طيلة ساعات الليل، ضاعف من غضب الجزائريين الذين باتوا يتهافتون على إقتناء المياه المعدنية و التي بدورها بدأت تنفذ من الأسواق و المحلات التجارية، و كذا اقتناء مياه الأنهار و العيون المائية التي تباع في براميل بلاستيكية.

و رفعت سلطات الجزائر من حجم وارداتها المتعلقة بالمياه المعدنية في محاولة منها لسد الخصاص الكبير في المياه الذي تشهده البلاد و هو الأمر الذي كان متوقعا بفعل العشوائية التي تدبر بها قطاعات حيوية كثيرة في الجزائر منها الماء.

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