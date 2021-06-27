بنموسى يعرض خلاصات النموذج التنموي في باريس

هبة بريس ـ الرباط

في إطار تقريبه لخلاصات النموذج التنموي الجديد للمغرب من كافة المغاربة و خاصة أبناء الجالية، عرض شكيب بنموسى تقريرا عن خلاصات النموذج بباريس الفرنسية.

و في هذا الصدد، استعرض بنموسى و عدد من أعضاء لجنته الخاصة بالنموذج التنموي، أمس السبت في دار المغرب بالعاصمة الفرنسية باريس، للمرة الأولى دوليا، خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، لمغاربة العالم.

وشارك شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مرفوقا بعضوين من اللجنة هما رشيد بنزين وحميد البوشيخي، في ندوة نقاش حول موضوع “النموذج التنموي الجديد للمغرب- تحرير الطاقات”، والتي نظمت بمبادرة من مجلس خبراء مغاربة العالم.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع مؤسسة دار المغرب وبنيات جمعوية عديدة لمغاربة العالم، مناسبة لرئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، للقيام أمام حضور كثيف، يتألف على الخصوص من كفاءات مغربية مقيمة بفرنسا، رؤساء جمعيات وأفراد الجالية المغربية، باستعراض الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد، الذي يتطلع إلى تعبئة الطاقات المغربية، قصد تسريع السير نحو التقدم والازدهار للجميع.

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