بعد تصويتها ضد المغرب.. برلماني أردني ينفعل غضبا في وجه ممثل الجزائر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لم يرق تصويت ممثل الوفد الجزائري على بيان البرلمان العربي لجل الوفود المشاركة في الدورة الاسثتنائية التي عقدت أمس بمصر لإصدار قرار داعم للمغرب في الأزمة مع إسبانيا و محاولة البرلمان الأوروبي إقحام نفسه في أزمة ثنائية.

و دافع أعضاء البرلمان العربي بقوة عن مواقف المملكة المغربية و أعربوا عن دعمهم التام و المطلق و غير المشروط لكل قرارات المغرب، مؤكدين أنهم كانوا و سيظلون دوما داعمين لقضايا المغرب باعتباره بلدا عربيا صاحب حق.

و في الوقت الذي اصطفت فيه الدول العربية القوية و الكبيرة لجانب المغرب، خرج ممثل الوفد الجزائري من جحره ليصوت ضد بيان البرلمان العربي و يرفض التوصيات الصادرة عنه و الداعمة للمغرب.

و مباشرة فور قراره، انبرى رئيس الوفد الأردني للتعبير عن غضبه و شجبه لموقف الجزائر ضد بلد جار و شقيق، حيث أبدى استغرابه لمثل هاته المواقف الغريبة و العجيبة التي تساند الخصوم.

و هاجم البرلماني الأردني نظيره الجزائري معبرا عن غضبه و امتعاضه من موقفه “الجبان” في وقت يفترض أن تلتئم فيه كل القوى العربية و تصطف ضد كل الجهات الخارجية التي تحاول التدخل في شؤونها.

و طالب البرلماني الأردني من ممثل الوفد الجزائري مراجعة قراره غير المؤثر أصلا، معتبرا ذلك بمثابة خيانة للوحدة العربية و مؤكدا أن بلده الأردن و كل الدول العربية تدعم المغرب في كل قضاياه الوطنية.

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