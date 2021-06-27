بعد تصويتها ضد المغرب.. برلماني أردني ينفعل غضبا في وجه ممثل الجزائر
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لم يرق تصويت ممثل الوفد الجزائري على بيان البرلمان العربي لجل الوفود المشاركة في الدورة الاسثتنائية التي عقدت أمس بمصر لإصدار قرار داعم للمغرب في الأزمة مع إسبانيا و محاولة البرلمان الأوروبي إقحام نفسه في أزمة ثنائية.
و دافع أعضاء البرلمان العربي بقوة عن مواقف المملكة المغربية و أعربوا عن دعمهم التام و المطلق و غير المشروط لكل قرارات المغرب، مؤكدين أنهم كانوا و سيظلون دوما داعمين لقضايا المغرب باعتباره بلدا عربيا صاحب حق.
و في الوقت الذي اصطفت فيه الدول العربية القوية و الكبيرة لجانب المغرب، خرج ممثل الوفد الجزائري من جحره ليصوت ضد بيان البرلمان العربي و يرفض التوصيات الصادرة عنه و الداعمة للمغرب.
و مباشرة فور قراره، انبرى رئيس الوفد الأردني للتعبير عن غضبه و شجبه لموقف الجزائر ضد بلد جار و شقيق، حيث أبدى استغرابه لمثل هاته المواقف الغريبة و العجيبة التي تساند الخصوم.
و هاجم البرلماني الأردني نظيره الجزائري معبرا عن غضبه و امتعاضه من موقفه “الجبان” في وقت يفترض أن تلتئم فيه كل القوى العربية و تصطف ضد كل الجهات الخارجية التي تحاول التدخل في شؤونها.
و طالب البرلماني الأردني من ممثل الوفد الجزائري مراجعة قراره غير المؤثر أصلا، معتبرا ذلك بمثابة خيانة للوحدة العربية و مؤكدا أن بلده الأردن و كل الدول العربية تدعم المغرب في كل قضاياه الوطنية.
14 تعليقات
الجزاءر هي اخر دولة يمكها الدفاع عن القضايا العربية لانها اصلا صنيعة الاستعمار الفرنسي. لم يكن لها وجود قبل قرار الجنرال دوكول في الستينيات. اما نظام الحكم فقد عفا عليه الزمن ولم يكن شرعيا. انظر شعارات الحراك.
ما عسى أن تفعل الجزاءر للمغرب وصوتها في البرلمان العربي لا يساوي أى شىء وهى حديثة الوجود وعمرها لا يتجاوز 60 سنة وخير ما نقول لها أن القافلة تسير والكلاب تنبح.
علمنا من جدودنا وسلفنا الصالح في كل الدول العربية انه من يخرج عن اطار الجماعة وخصوصا ان كانت عربية او اسلامية فهو شيطان لعين والعياذ بالله.
حتى يعرف اخواننا العرب شرقا وغربا من هم جيراننا.. هم مع الألمان… هم مع أسبانيا… كل من هو معاد لقضيتنا الوطنية هم معه… لو قالت اسرائيل انها ضد وحدتنا الترابية… لهرولت إليها وطبعت معها… لا تهمها القضية الفلسطينية بقدر ما يهمها تمزيق المغرب وتشريده.. للوصول إلى المحيط الاطلسي باي ثمن…. فهي تسلح وتدرب المرتزقة..ليهاجمونا. وبالتالي يعملون أنفسهم انهم على صواب… طردوا 40000 من المغاربة يوم عيد أضحى بعد ما فرقوهم عن زوجاتهم الجزائريآت… طردوا المغاربة من مزارع النخيل التي غرسوها مند عشرات السنين… سدوا الحدود لخنق الاقتصاد المغربي… ومع ذلك فالعيش في المغرب مفضل لدى اخواننا واسهارنا من الجزائريين المقيمين بفرنسا… الجزائر الان… لا ماء لا حليب… لا فواكه… غازهم يباع باثمان محفزة لكل من يعادي
المغرب في وحدته الترابية… غازهم يسرقه العسكر لشراء الفلل بأوروبا… والشعب يعيش الحكرة…
ماذا تنتظر من بلد لا زال يبحث عن هويته، بلد بدون تاريخ، تحكمه شرذمة من العساكر همها الوحيد هو الضغط على الشعب الجزائري و اهامه بالعدو الجزائري المغربي. المغرب دولة قومية منذ 14 قرن له حضارة عريقة و تاريخ مجيد. شتان بين البحر و النهر
شيئ منطقي مادام ان النظام السائد في الجزائر عسكري ، كلنا نعلم ان الطريقة التي صعد بها تبون ، وفبركة الانتخابات التشريعية الأخيرة ، انها مهزلة ، الاوامر كلها تاتي من العسكر .
كل شيئ مفبرك عندهم حتى احصاءات كورونا كيف يمكن لارقامها تصعد تارة ب 10 وننزل في اليوم الموالي ب10.
الله يحسن عون الشعب الجزائري الشقيق
الحمد لله ان هذا الكائن العسكري الغريب على المنطقة العربية والجاثم على صدور الشعب الجزائري قد بدأ يفتضح امره وتوجهاته المعادية للقضايا العربية وعموما والقضايا الداخلية للشعب الجزائري خصوصا
هؤلاء عملاء فرنسا وألمانيا لم يعطوا قيمة حتى لشعبهم الجالس على الجمر فما بالك بالجيران هؤلاء كذلك يخدمون اسبانيا ويحرضون الدول الاستعمارية لمعاكسة المغرب مع دعم هذه الدول بالغاز والبترول بدون ثمن
لن نستغرب لحدوت متل هذه الامور لان كل شيء في الجزاءر من اعلام او سلطة تشريعية او تنفيدية وكل شيء فهو في يد الكبرانات .والكل يعرف حقد و جهل الكبرانات.
مادا اقول عن الجزائر العسكرية التي تكره المغرب لانه يتقدم عليها بسنين.؟..هي سوف لاتلوي على شيء الا السب والشتم وتعطيل تنمية الجزائر لصالح سكانها المساكين المقهورين..اللهم الطف بهم …
دول غدارة الجزاءر سوريا ودولة لبنان كذاك التي قدم لها المغرب مايقارب 20 طاءرة من المساعدات ومستشفى ميداني.
دول غدارة مثل لبنان الذي قدم له المغرب العديد من المساعدات
مجرد تساؤل.
من خان الأمة العربية وشجع الكيان الصهيوني على التمدد في جسدها كالسرطان !!!؟؟؟
من خان الأمة العربية وتحالف مع ” الجهات الأجنبية ” لتركيع العراق وليبيا وسوريا ولبنان!!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” و هاجم البرلماني الأردني نظيره الجزائري معبرا عن غضبه و امتعاضه من موقفه “الجبان””انتهى الاقتباس
تستطيع أن تصف الجزائريين بما شئت، إلا أن تقول عنهم جبناء، لأنهم والجبن خطان متوازيان. صداقتهم وعداوتهم علنية. لا يغدرون حتى بأعدائهم.
جاء في المقال ما نصه:
” في وقت يفترض أن تلتئم فيه كل القوى العربية و تصطف ضد كل الجهات الخارجية التي تحاول التدخل في شؤونها “انتهى الاقتباس
الجزائريون يعرفون ” الجهات الخارجية ” التي تغافلت عن ذكر أسمائها واصطففتم معها ضد الفلسطينيين وضد اليمنيين وضد العراقيين وضد السوريين وضد الليبيين وضد اللبنانيين.
جاء في المقال ما نصه:
” و طالب البرلماني الأردني من ممثل الوفد الجزائري مراجعة قراره غير المؤثر أصلا، معتبرا ذلك بمثابة خيانة للوحدة العربية”انتهى الاقتباس
مادام صوت الجزائر غير مؤثر، فلماذا جعلك تصرخ من الألم !!!؟؟؟
أما عن الخيانة للوحة العربية، فأنزلوا إلى الشارع العربي وأطرحوا التساؤلين اللذين تصدرا تعليقي فستحصلون عن الإجابة.
مجرد تساؤل.
ما أسهل التخوين !!!؟؟؟
لأن الكلام ببلاش ولأن البرلمان العربي لا يمثل الشعوب بل يمثل دكتاتوريات، أصبح كل من له رأي مخالف خائن.
تصرف لم نلمسه في البرلمان الأوروبي، حيث صوت 85 نائب ضد قرار إدانة المغرب، ولم نسمع أحدا وصفهم بما وصف به ممثل الأردن الجزائر.
ممثل الأردن وجد في شجاعة الجزائر الفرصة للإنتقام منها من موقفها من التطبيع.
الأردن فتح قنصلية في الصحراء، ويعرف موقف الجزائر في هذا الشأن، لكن الجزائر لم تذكر الأردن بسوء لأن قراره سيادي.