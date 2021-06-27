بعد تصويتها ضد المغرب.. برلماني أردني ينفعل غضبا في وجه ممثل الجزائر
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لم يرق تصويت ممثل الوفد الجزائري على بيان البرلمان العربي لجل الوفود المشاركة في الدورة الاسثتنائية التي عقدت أمس بمصر لإصدار قرار داعم للمغرب في الأزمة مع إسبانيا و محاولة البرلمان الأوروبي إقحام نفسه في أزمة ثنائية.
و دافع أعضاء البرلمان العربي بقوة عن مواقف المملكة المغربية و أعربوا عن دعمهم التام و المطلق و غير المشروط لكل قرارات المغرب، مؤكدين أنهم كانوا و سيظلون دوما داعمين لقضايا المغرب باعتباره بلدا عربيا صاحب حق.
و في الوقت الذي اصطفت فيه الدول العربية القوية و الكبيرة لجانب المغرب، خرج ممثل الوفد الجزائري من جحره ليصوت ضد بيان البرلمان العربي و يرفض التوصيات الصادرة عنه و الداعمة للمغرب.
و مباشرة فور قراره، انبرى رئيس الوفد الأردني للتعبير عن غضبه و شجبه لموقف الجزائر ضد بلد جار و شقيق، حيث أبدى استغرابه لمثل هاته المواقف الغريبة و العجيبة التي تساند الخصوم.
و هاجم البرلماني الأردني نظيره الجزائري معبرا عن غضبه و امتعاضه من موقفه “الجبان” في وقت يفترض أن تلتئم فيه كل القوى العربية و تصطف ضد كل الجهات الخارجية التي تحاول التدخل في شؤونها.
و طالب البرلماني الأردني من ممثل الوفد الجزائري مراجعة قراره غير المؤثر أصلا، معتبرا ذلك بمثابة خيانة للوحدة العربية و مؤكدا أن بلده الأردن و كل الدول العربية تدعم المغرب في كل قضاياه الوطنية.
تعليق واحد
الجزاءر هي اخر دولة يمكها الدفاع عن القضايا العربية لانها اصلا صنيعة الاستعمار الفرنسي. لم يكن لها وجود قبل قرار الجنرال دوكول في الستينيات. اما نظام الحكم فقد عفا عليه الزمن ولم يكن شرعيا. انظر شعارات الحراك.