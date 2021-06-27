الجامعة تهنئ أيت منا و شباب المحمدية بفوزهم ببطولة كرة القاعة

2021-06-27 / 9:47 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

هنأ فوزي لقجع بصفته رئيسا للجامعة هشام ايت منا رئيس شباب المحمدية لكرة القدام داخل القاعة بعد فوز فريقه بالبطولة الوطنية.

و نشر موقع الجامعة بلاغا جاء فيه أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، يتقدم بتهنئة فريق النادي الرياضي لشباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة، بعد فوزه بالبطولة الوطنية القسم الأول.

وكان فريق النادي الرياضي لشباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة ، قد تصدر البطولة الوطنية القسم الأول برصيد 64 نقطة جمعها من 21 فوزا، وتعادل وحيد.

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تعليق واحد

  1. بالتوفيق لفريق النادي الرياضي لشباب المحمدية بفوزه بالبطولة الوطنية القسم الاول بصفة عامة والى السيد هشام ايت منا خاصة بصفته رئيس شباب المحمدية لكرة القدم متمنيا للفريق المزيد من العطاء والتقدم في مسيرته الرياضية .
    هنيئا لكم

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