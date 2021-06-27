الجامعة تهنئ أيت منا و شباب المحمدية بفوزهم ببطولة كرة القاعة

2021-06-27 / 9:47 صباحًا
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

هنأ فوزي لقجع بصفته رئيسا للجامعة هشام ايت منا رئيس شباب المحمدية لكرة القدام داخل القاعة بعد فوز فريقه بالبطولة الوطنية.

و نشر موقع الجامعة بلاغا جاء فيه أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، يتقدم بتهنئة فريق النادي الرياضي لشباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة، بعد فوزه بالبطولة الوطنية القسم الأول.

وكان فريق النادي الرياضي لشباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة ، قد تصدر البطولة الوطنية القسم الأول برصيد 64 نقطة جمعها من 21 فوزا، وتعادل وحيد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أشبال الأطلس يضربون موعدا مع الجزائر في ربع نهائي كأس العرب

أشبال الأطلس يضربون موعدا مع الجزائر في ربع نهائي…

2021-06-26 / 8:51 مساءً
Photo of مسيرة الوداد تتوقف بعصبة الأبطال الإفريقية في دور النصف

مسيرة الوداد تتوقف بعصبة الأبطال الإفريقية في دور النصف

2021-06-26 / 7:13 مساءً
Photo of عطل غريب في الطائرة يؤخر المنتخب التشيكي عن تدريباته قبل مواجهة هولندا

عطل غريب في الطائرة يؤخر المنتخب التشيكي عن تدريباته…

2021-06-26 / 3:44 مساءً
Photo of وفاة عداء قطري عن 24 عاماً

وفاة عداء قطري عن 24 عاماً

2021-06-26 / 11:33 صباحًا
Photo of صعود فريق الشباب الرياضي السالمي إلى القسم الوطني الاول

صعود فريق الشباب الرياضي السالمي إلى القسم الوطني الاول

2021-06-25 / 8:58 مساءً
Photo of “الويفا” يعلن عن إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار في البطولات الأوروبية

“الويفا” يعلن عن إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار في…

2021-06-24 / 8:53 مساءً
Photo of الأخصائي النفسي لمارادونا: لم تكن ثمة خطة لقتله

الأخصائي النفسي لمارادونا: لم تكن ثمة خطة لقتله

2021-06-24 / 12:35 مساءً
Photo of الوداد البيضاوي يفوز على مضيفه نهضة بركان

الوداد البيضاوي يفوز على مضيفه نهضة بركان

2021-06-22 / 11:54 مساءً
Photo of المغرب يتوج بالبطولة العربية لألعاب القوى بحصيلة 31 ميدالية

المغرب يتوج بالبطولة العربية لألعاب القوى بحصيلة 31 ميدالية

2021-06-21 / 12:36 مساءً
Photo of كأس الكونفدرالية.. الرجاء البيضاوي يتعادل مع بيراميدز المصري

كأس الكونفدرالية.. الرجاء البيضاوي يتعادل مع بيراميدز المصري

2021-06-20 / 11:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق