الجامعة تهنئ أيت منا و شباب المحمدية بفوزهم ببطولة كرة القاعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

هنأ فوزي لقجع بصفته رئيسا للجامعة هشام ايت منا رئيس شباب المحمدية لكرة القدام داخل القاعة بعد فوز فريقه بالبطولة الوطنية.

و نشر موقع الجامعة بلاغا جاء فيه أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، يتقدم بتهنئة فريق النادي الرياضي لشباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة، بعد فوزه بالبطولة الوطنية القسم الأول.

وكان فريق النادي الرياضي لشباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة ، قد تصدر البطولة الوطنية القسم الأول برصيد 64 نقطة جمعها من 21 فوزا، وتعادل وحيد.

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