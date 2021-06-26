تناسل سيارات “القهوة” المتنقلة يدفع أرباب المقاهي لمراسلة الحكومة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تناسلت بشكل كبير السيارات التي تقدم القهوة للزبناء في الطرقات و الشوارع و الحدائق العامة بعدد من المدن المغربية و ذلك بالنظر للأرباح التي باتت تدرها على أصحابها.
و في ظل الانتشار الكبير الذي باتت تشهده مثل هاته المشاريع، دخلت جمعيات مهنيي و أرباب المقاهي بالمغرب على الخط حيث تعتزم مراسلة الحكومة لوضع حد لما وصفته ب”فوضى المقاهي المتنقلة”.
و تعيب جمعية أرباب المقاهي على مثل هاته المشاريع المنافسة غير المشروعة خاصة أن أصحابها لا يؤدون أي ضرائب و لا يصرحون بالمشتغلين معهم عكس مقاولاتهم التي أثقلتها الديون المتراكمة و زادت حدتها بفعل المنافسة.
و أوضحت الجمعية السالفة الذكر أن مراسلة الحكومة تأتي في ظل الفوضى التي يقوم بها عشرات المشتغلين في قطاع المقاهي المتنقلة و الذين لا يحترمون أدنى الشروط المتعارف عليها.
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10 تعليقات
هذه مجموعة من الشباب العاطل عن العمل ،اجتهد ووجد حلا لعطالته،يمكن الحديث عن المراقبة الصحية و توفر شروط العمل من نظافة و تأمين وكل القوانين التي يمكن أن تحمي كل من المستهلك و صاحب المقهى المتنقل .لكن أن تقفل أبواب العمل و تصادر وسائل عملهم هذا ما لا احبده ثم من قال لكم أن اصحاب المقاهي يؤدون الضرائب المستحقة فعليا لتتناسب و ملايين الدراهم التي يجنونها ،ما اعرفه هو الموظف المسكين الذي يؤدي رغما عن أنفه. حاسبوا الجميع و بشفافية .
اتقوا الله واتركوا الناس تسترزق أنتم أيضا بين المقهى والأخرى مقهى !
جميع المقاهي لا المتنقلة لا المقاهي الثابتة تعمل طبقا للقانون
اغلب المقاهي لا تحترم قانون الشغل اما الملك العمومي جميع المقاهي لا تحترم الملك العمومي
يعني على ارباب المقاهي الثابتة الرجوع عن فوضى و التسيب فوق الملك العمومي عاد اعطيو الدروس لارباب المقاهي المتنقلة
المغرب كل واحد داير الفوضى و السلطة المحلية لا تتكلم مع احد
لبس هناك فوضى انها فكرة جميلة نظيفة
ومقبولة من طرف المواطنين فقط يجب أن
يبتعدوا عن المقاهي بكذا أمتار والسلام
الجشع وحب التملك والسيطرة مرض عضال
عند اللوبيات المغاربة الأطباء يعارضون دخول الأطباء الأجانب فلا يهمهم إطلاقا مصلحة المواطن وأرباب المقاهي لا يهمهم إلا جيوبهم خليو عباد الله تسترزق الله
والله خير الرازقين.
الكيل بمكيلين التجار يعانون نغس المشكل وبشكل خطير الدي يتمتل فالفراشة والاسواق النمودجية والاسواق الممتازة مما جعل الاسواق تعيش الكساد والتهميش اين الحكومة ولا الغرف
القهاوي المتنقلة ولات بحال الباعة المتجولون الحكومة مقداتش على هادوا عاد تقدر على اصحاب القهاوي المتنقلة المشكلة لا نظافة ولا امان ولا امن فيهم الحفيظ الله والسلامة
صحاب المقاهي الثابتة هما اللي خاص الحكومة تحاسبهم على احتلالهم للشارع العام وتسببهم فحوادث السير ويخليو الناس بلا شغل وينشرو الزنا من خلال العاريات اللي ولاو كيخدموهم فعرض الأجساد اللهم إنا هذا منكر لا حول ولا قوة الا بالله
لماذا تخنقون الشباب كلما وجد فرصة للعيش الكريم كل واحد والله يرزقه فلماذا تسعون لقطع الأرزاق ألا تعلمون أن ذاك الشخص ينفق على أسرته وينتشلهم من الفقر؟!!!! مالأقضل لكم أن يتاجر أم يحمل سيفا يروع الأمنيين؟!!!!!
زعما أصحاب المقاهي يؤدون الضرائب..ههه