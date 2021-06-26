تناسل سيارات “القهوة” المتنقلة يدفع أرباب المقاهي لمراسلة الحكومة

2021-06-27 / 12:00 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تناسلت بشكل كبير السيارات التي تقدم القهوة للزبناء في الطرقات و الشوارع و الحدائق العامة بعدد من المدن المغربية و ذلك بالنظر للأرباح التي باتت تدرها على أصحابها.

و في ظل الانتشار الكبير الذي باتت تشهده مثل هاته المشاريع، دخلت جمعيات مهنيي و أرباب المقاهي بالمغرب على الخط حيث تعتزم مراسلة الحكومة لوضع حد لما وصفته ب”فوضى المقاهي المتنقلة”.

و تعيب جمعية أرباب المقاهي على مثل هاته المشاريع المنافسة غير المشروعة خاصة أن أصحابها لا يؤدون أي ضرائب و لا يصرحون بالمشتغلين معهم عكس مقاولاتهم التي أثقلتها الديون المتراكمة و زادت حدتها بفعل المنافسة.

و أوضحت الجمعية السالفة الذكر أن مراسلة الحكومة تأتي في ظل الفوضى التي يقوم بها عشرات المشتغلين في قطاع المقاهي المتنقلة و الذين لا يحترمون أدنى الشروط المتعارف عليها.

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