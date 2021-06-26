العثماني يهاجم الصحافة: “بعض المنابر الإعلامية تتحالف مع خصومنا”

2021-06-26 / 11:29 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

هاجم سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية الصحافة معتبرا إياها حليفا لخصوم حزبه و أنها تتحامل عليه و على قادة المصباح.

سعد الدين العثماني الذي كان يتحدث في لقاء خطابي بجهة درعة تافيلالت نظمته شبيبة العدالة و التنمية خاطب الحضور قائلا بأن بعض المنابر الإعلامية تعمل لخدمة خصوم حزبه السياسيين.

و قال العثماني بأن بعض المنابر الإعلامية تشن حملة تبخيس تطال حكومته ووزراء حزبه، مضيفا أن بعض الصحافة المتحاملة تطلق بشكل ممنهج حملات للتشويه والتشهير في حق أعضاء حزب العدالة و التنمية.

و خاطب العثماني خصومه السياسيين الذين آثر عدم تسميتهم بشكل مباشر بعبارة: “باراكا من هادشي، جربتو هاد الطريقة وما نفعاتش معانا، دبا غير جربو طرق أخرى”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان العربي..دول أوروبية انتقدت المغرب هي نفسها المستفيدة من جهوده الكبيرة

البرلمان العربي..دول أوروبية انتقدت المغرب هي نفسها المستفيدة من…

2021-06-26 / 4:10 مساءً
Photo of رئيس البرلمان العربي ..قرار البرلمان الأوروبي إزاء المغرب لا يحترم مبدأ سيادة الدول

رئيس البرلمان العربي ..قرار البرلمان الأوروبي إزاء المغرب لا…

2021-06-26 / 3:28 مساءً
Photo of اكادير : إستقالة جديدة تهز حزب البام بالمجلس البلدي

اكادير : إستقالة جديدة تهز حزب البام بالمجلس البلدي

2021-06-26 / 2:34 مساءً
Photo of أكادير : الاستقلاليون يستعرضون تصور الحزب للبرنامج التنموي لجهة سوس ماسة

أكادير : الاستقلاليون يستعرضون تصور الحزب للبرنامج التنموي لجهة…

2021-06-26 / 12:39 مساءً
Photo of محلل سياسي :المغرب أرسل مؤشرات واضحة لإسبانيا يرفض فيها ” إقتصاد غير مشروع”

محلل سياسي :المغرب أرسل مؤشرات واضحة لإسبانيا يرفض فيها…

2021-06-26 / 10:29 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة : المغرب أحرز نتائج “جد ملموسة” في مجال إدماج اللاجئين

الأمم المتحدة : المغرب أحرز نتائج “جد ملموسة” في…

2021-06-25 / 11:45 مساءً
Photo of ماء العينين : اللجان البرلمانية الاستطلاعية تم تمييعها وإفقادها مهام الرقابة

ماء العينين : اللجان البرلمانية الاستطلاعية تم تمييعها وإفقادها…

2021-06-25 / 9:13 مساءً
Photo of الكنبوري :” مؤسف أن تنتفض بعض الأحزاب السياسية في وجه والي بنك المغرب”

الكنبوري :” مؤسف أن تنتفض بعض الأحزاب السياسية في…

2021-06-25 / 7:48 مساءً
Photo of اسبانيا.. الجيش يرمي بمسؤولية دخول “بنبطوش” على حكومة “سانشيز”

اسبانيا.. الجيش يرمي بمسؤولية دخول “بنبطوش” على حكومة “سانشيز”

2021-06-25 / 6:36 مساءً
Photo of مجلس النواب يعقد جلسة عمومية للتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية للتصويت على مشاريع النصوص…

2021-06-25 / 6:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق