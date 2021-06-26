العثماني يهاجم الصحافة: “بعض المنابر الإعلامية تتحالف مع خصومنا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

هاجم سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية الصحافة معتبرا إياها حليفا لخصوم حزبه و أنها تتحامل عليه و على قادة المصباح.

سعد الدين العثماني الذي كان يتحدث في لقاء خطابي بجهة درعة تافيلالت نظمته شبيبة العدالة و التنمية خاطب الحضور قائلا بأن بعض المنابر الإعلامية تعمل لخدمة خصوم حزبه السياسيين.

و قال العثماني بأن بعض المنابر الإعلامية تشن حملة تبخيس تطال حكومته ووزراء حزبه، مضيفا أن بعض الصحافة المتحاملة تطلق بشكل ممنهج حملات للتشويه والتشهير في حق أعضاء حزب العدالة و التنمية.

و خاطب العثماني خصومه السياسيين الذين آثر عدم تسميتهم بشكل مباشر بعبارة: “باراكا من هادشي، جربتو هاد الطريقة وما نفعاتش معانا، دبا غير جربو طرق أخرى”.

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