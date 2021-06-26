اعتقال سيدة عمرها 63 سنة وبحوزتها ستة آلاف حبة قرقوبي

هبة بريس ـ الرباط*

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من توقيف و اعتقال سيدة ستينية متورطة في الاتجار بالمخدرات.

و حسب ما أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فالأمر يتعلق بسيدة من ذوي السوابق القضائية في قضايا الإتجار في المخدرات؛ تم توقيفها للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيها، البالغة من العمر حوالي 63 سنة، جرى على مستوى محطة الأداء “المناصرة” بالطريق السيار بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولها من إحدى مدن شمال المملكة على متن حافلة لنقل المسافرين كانت متجهة إلى الدار البيضاء.

و أوضحت مديرية الأمن أن عملية التفتيش المنجزة من طرف عناصر الأمن أسفرت عن العثور بحوزة السيدة الموقوفة على ستة آلاف قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الموقوفة خلال هذه العملية.

*الصورة من الأرشيف

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