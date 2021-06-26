طائرتان مفخختان تهاجمان السعودية والتحالف العربي يتصدى للهجوم

هبة بريس ـ وكالات

تعرضت السعودية لهجوم من طرف الحوثيين حيث قام طيران التحالف العربي بصد طائرتين مفخختين بدون طيار كانتا في طريقهما لمهاجمة أهداف محددة داخل المملكة العربية السعودية.

و أعلن “التحالف العربي” بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما جماعة حوثية باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال التحالف في بيان إن “المليشيا الحوثية تتعمد استهداف المدنيين”، مؤكدا “اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك”.

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