وزارة الصحة تضع اللمسات الأخيرة على مخططها الاستراتيجي

2021-06-26 / 9:53 مساءً
0

هبة بريس ـ متابعة*

تنكب وزارة الصحة على وضع آخر اللمسات لمخططها الاستراتيجي لتأهيل القطاع عبر تطوير التكوين و تدبير الموارد البشرية بالشكل الأمثل.

و في هذا الصدد، أكد عادل زنيبر مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة أن الوزارة تراهن على تأهيل منظومة التكوين وتعزيز التدبير الجهوي للموارد البشرية، واعتماد الرقمنة وتبسيط المساطر.

و أوضح المتخدث ذاته أن الوزارة تروم من خلال هذا المخطط الاستراتيجي ضمان تدبير مثالي للموارد البشرية بالقطاع الصحي خلال سنتي 2021-2022.

و أوضح زنيبر في ختام أشغال اللقاء الوطني حول تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي، أن الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية لسنتي 2021-2022 في القطاع ترتكز، أساسا، على تأهيل منظومة التكوين الأساسي والمهني.

و شدد المتحدث ذاته أن الرهان هو الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة بالمعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة والمعاهد التابعة لوزارة الصحة، لتنتقل من 3000 مقعد سنة 2020 إلى 4000 مقعد برسم الدخول الجامعي المقبل 2021 – 2022.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقال سيدة عمرها 63 سنة وبحوزتها ستة آلاف حبة قرقوبي

اعتقال سيدة عمرها 63 سنة وبحوزتها ستة آلاف حبة…

2021-06-26 / 10:35 مساءً
Photo of سطات.. مناشدات ومطالب بإنقاذ المدينة من الكلاب الضالة

سطات.. مناشدات ومطالب بإنقاذ المدينة من الكلاب الضالة

2021-06-26 / 7:18 مساءً
Photo of أكادير.. الوالي “حجي” ينهي جدل قضية الأطفال “الصم البكم”

أكادير.. الوالي “حجي” ينهي جدل قضية الأطفال “الصم البكم”

2021-06-26 / 6:41 مساءً
Photo of تارودانت : ساكنة ” بوتسغارين” تستغيث تدخل السلطات لوقف زحف الرعاة الرحل

تارودانت : ساكنة ” بوتسغارين” تستغيث تدخل السلطات لوقف…

2021-06-26 / 5:03 مساءً
Photo of تسجيل 493 إصابة و5 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

تسجيل 493 إصابة و5 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-06-26 / 4:35 مساءً
Photo of البرلمان العربي..قرار البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب “ابتزاز مرفوض”

البرلمان العربي..قرار البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب “ابتزاز مرفوض”

2021-06-26 / 1:44 مساءً
Photo of اشادة بافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط

اشادة بافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط

2021-06-26 / 1:00 مساءً
Photo of زوجة الريسوني .. حالته الصحية جد خطيرة وتسوء كل يوم

زوجة الريسوني .. حالته الصحية جد خطيرة وتسوء كل…

2021-06-26 / 9:35 صباحًا
Photo of أجواء حارة في توقعات طقس السبت

أجواء حارة في توقعات طقس السبت

2021-06-26 / 8:41 صباحًا
Photo of الصخيرات.. عرض تجربة وزارة الصحة في مجال التدبير اللامتمركز للموارد البشرية

الصخيرات.. عرض تجربة وزارة الصحة في مجال التدبير اللامتمركز…

2021-06-25 / 10:56 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق