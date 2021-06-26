وزارة الصحة تضع اللمسات الأخيرة على مخططها الاستراتيجي

هبة بريس ـ متابعة*

تنكب وزارة الصحة على وضع آخر اللمسات لمخططها الاستراتيجي لتأهيل القطاع عبر تطوير التكوين و تدبير الموارد البشرية بالشكل الأمثل.

و في هذا الصدد، أكد عادل زنيبر مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة أن الوزارة تراهن على تأهيل منظومة التكوين وتعزيز التدبير الجهوي للموارد البشرية، واعتماد الرقمنة وتبسيط المساطر.

و أوضح المتخدث ذاته أن الوزارة تروم من خلال هذا المخطط الاستراتيجي ضمان تدبير مثالي للموارد البشرية بالقطاع الصحي خلال سنتي 2021-2022.

و أوضح زنيبر في ختام أشغال اللقاء الوطني حول تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي، أن الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية لسنتي 2021-2022 في القطاع ترتكز، أساسا، على تأهيل منظومة التكوين الأساسي والمهني.

و شدد المتحدث ذاته أن الرهان هو الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة بالمعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة والمعاهد التابعة لوزارة الصحة، لتنتقل من 3000 مقعد سنة 2020 إلى 4000 مقعد برسم الدخول الجامعي المقبل 2021 – 2022.

*الصورة من الأرشيف

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