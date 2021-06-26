أشبال الأطلس يضربون موعدا مع الجزائر في ربع نهائي كأس العرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بحصص كبيرة في ثلاث مباريات بدور المجموعات، استطاع أشبال الأطلس حصد العلامة الكاملة في كأس العرب للشباب المقامة بمصر و ذلك بعد فوزهم اليوم على منتخب الإمارات.

و تمكن المنتخب المغربي للشباب من الفوز بخماسية نظيفة على منتخب الإمارات فئة أقل من 20 سنة في ثالث مباريات المجموعة الثانية.

المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي شهدت فوز العناصر المغربية بحصة ثقيلة ، و هو ما ضمن لأشبال الأطلس التأهل إلى ربع النهاية لمواجهة المنتخب الجزائري.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من عمر صديق في مناسبتين في الدقيقتين 8 و19 ومحمد رديد في الدقيقتين 45 من ضربة جزاء و86 وعبد الله أزرور في الدقيقة 69.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0