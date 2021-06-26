طنجة.. شاب يقتل والدته بطريقة بشعة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

اهتزت مدينة طنجة قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة، بعد أن أقدم شاب في الثلاثينيات من العمر على قتل أمه البالغة من العمر 58 سنة.

وبحسب مصادر الموقع فقد وجه الجاني الذي يعاني من اضطرابات نفسية طعنات قاتلة لوالدته على مستوى العنق كما حاول الاجهاز على شقيقه الذي ادخل قسم المستعجلات بمستشفى طنجة في حالة وصفت بالحرجة.

مصادرنا أردفت أن المصالح الامنية قد القت القبض على الجاني الذي وضع رهن تدبير الحراسة النظرية، كما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة التي اهتزت على وقعها ساكنة حي “جوهرة” التابعة لمقاطعة امغوغة.

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