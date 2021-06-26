سطات.. مناشدات ومطالب بإنقاذ المدينة من الكلاب الضالة

2021-06-26 / 7:18 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

رفع العديد من المواطنين من أحياء مختلفة بمدينة سطات، أصواتا ومطالب ملحة إلى الجهات المسؤولة عن التدبير المحلي للمدينة، لانقاذهم من مخاطر الكلاب الضالة التي باتت تحاصرهم أمام أبواب منازلهم، وترعب أطفالهم وتحول بينهم وبين اللعب والخروج لقضاء المآرب والأغراض.

الصور من حي مجمع الخير، حيث تنشر دوريات من الكلاب الضالة بمختلف ألوانها وأصنافها المرعبة، فارضة نوعا من حظر التجوال خاصة خلال الفترة الليلية التي تزداد فيها هذه الأخيرة عدوانية وتسلطا، مخلفة نوعا من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين خاصة منهم المتوجهين في الصباح الباكر إلى مقرات عملهم وكذا التلاميذ فضلا عن المترددين على المساجد لأداء صلاة الفجر.

مواطنون متضررون  في اتصالات متكررة مع هبة بريس، ناشدوا وطالبوا وتوسلوا الجهات المعنية على تدبير الشأن المحلي البحث عن مقاربة جديدة تقيهم شر هذا الخطر القائم محذرين من بطشها ومهاجمتها لفلذات أكبادهم، ناهيك عن حالة الإزعاج الدائمة التي يسببها نباحها المتواصل طيلة الليل.

قطعان الكلاب الضالة، وهي تحاصر المنازل وتتخذ من ظلالها موطنا لها، من شأنه أن يساهم في انتشار الأمراض التي من السهل جدا أن تنتقل عدواها إلى العنصر البشري مع حلول فصل الصيف، وهي رسالة قوية إلى السلطات الوصية وفي مقدمتها المصالح الصحية والبيطرية والهيئات المنتخبة بغرض تخليص ساكنة المدينة من خطر هذه الآفة ووضع حد نهائي لتحركاتها .

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