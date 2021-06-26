مسيرة الوداد تتوقف بعصبة الأبطال الإفريقية في دور النصف

2021-06-26 / 7:13 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتهت أحلام الوداد و جماهيرها العريضة بالوصول للمونديال و ذلك بعد الإقصاء المرير في نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

و لم يتمكن رفاق الحسوني من تسجيل أي هدف في شباك كايزرشيفس الجنوب الإفريقي طيلة 180 دقيقة ليحسم الاخير بطاقة التأهل لنهائي عصبة الأبطال لصالحه بامتياز هدف سجله في لقاء الذهاب.

و بالرغم من التغييرات التي أحدثها فوزي البنزرتي في تشكيل الوداد غير أن الأمر لم يغير من واقع الحال شيئا، فضلا على بعض الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي ساهمت في نرفزة لاعبي الفريق الأحمر.

و خلق لاعبو الوداد فرصا عديدة خلال لقاء الإياب غير أن كل المحاولات باءت بالفشل، لينهي الحكم اللقاء بالتعادل السلبي و الذي كان كفيلا بإقصاء ممثل الكرة المغربية من المسابقة الأغلى قاريا.

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