Le Centre régional d’investissement (CRI) de Souss-Massa tient son premier Conseil d’administration sous la présidence du wali de la région, gouverneur de la préfecture d'Agadir-Ida Ou Tanane, Ahmed Hajji. 05122019 – Agadir

أكادير.. الوالي “حجي” ينهي جدل قضية الأطفال “الصم البكم”

2021-06-26 / 6:41 مساءً
0

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد تفجير قضية إفراغ مقر الاطفال ” الصم البكم ” بإستعمال القوة العمومية والتي لقيت استنكار الرأي العام الوطني والمحلي لما اعتبروه تصرف لا يليق بالتعامل مع هذه الفئة من المجتمع ذات الحساسية الكبيرة، بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها إحتجاج الاطفال دوي الاحتياجات الخاصة وإفراغهم بالقوة وما اعقبها من سقوط إغماءات في صفوف الاطر العاملة بالجمعية المشرفة عليهم.

وقالت مصادر ” هبة بريس” ان الوالي حجي عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد خصص لقاء مستعجل مع جمعيتين ( حماية ورعاية الصم أكادير و جمعية أرض الاطفال) من أجل تدارس الحلول الممكنة لتجاوز أزمة القضية.

وأضافت مصادرنا، أن الوالي ” حجي” قد تدارس البدائل الممكنة، وتم الاتفاق مع الجمعيتين، بتخصيص وسيلة نقل الاطفال الصم، وتسليمهم مقر جديد مؤقت بمنطقة بنسرݣاو، وتقديم وعد بتخصيص نقطة فريدة في دورة إستثنائية للمجلس البلدي لأكادير، من أجل وضع اتفاقية شراكة بين الجمعيتين والمجلس البلدي، مع البحث عن بدائل لانجاز مركب يضم عدد من الجمعيات التي تشتغل في نفس المجال.

وكانت القوة العمومية بأكادير، قد عملت مؤخرا، على تنفيذ قرار إداري بإخلاء مقر للجمعيتين، مما اعقبه موجة إستنكار واعتصام لاولياء التلاميذ الصم بتضامن مع جمعيات حقوقية بالمدينة.

المقر الذي تم إفراغه من طرف السلطات، يدخل في إطار برنامج التهيئة 2020- 2024، لكن الاشكال الذي واكب وضع هذا البرنامج، أنه لم يراعي الوضعية الحساسة لهذه الفئة، او عقد إجتماعات مع ممثليها لاعطاء بدائل قبل التوقيع على إتفاقية التهئة الحضرية لأكادير.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات.. مناشدات ومطالب بإنقاذ المدينة من الكلاب الضالة

سطات.. مناشدات ومطالب بإنقاذ المدينة من الكلاب الضالة

2021-06-26 / 7:18 مساءً
Photo of تارودانت : ساكنة ” بوتسغارين” تستغيث تدخل السلطات لوقف زحف الرعاة الرحل

تارودانت : ساكنة ” بوتسغارين” تستغيث تدخل السلطات لوقف…

2021-06-26 / 5:03 مساءً
Photo of تسجيل 493 إصابة و5 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

تسجيل 493 إصابة و5 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24…

2021-06-26 / 4:35 مساءً
Photo of البرلمان العربي..قرار البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب “ابتزاز مرفوض”

البرلمان العربي..قرار البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب “ابتزاز مرفوض”

2021-06-26 / 1:44 مساءً
Photo of اشادة بافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط

اشادة بافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط

2021-06-26 / 1:00 مساءً
Photo of زوجة الريسوني .. حالته الصحية جد خطيرة وتسوء كل يوم

زوجة الريسوني .. حالته الصحية جد خطيرة وتسوء كل…

2021-06-26 / 9:35 صباحًا
Photo of أجواء حارة في توقعات طقس السبت

أجواء حارة في توقعات طقس السبت

2021-06-26 / 8:41 صباحًا
Photo of الصخيرات.. عرض تجربة وزارة الصحة في مجال التدبير اللامتمركز للموارد البشرية

الصخيرات.. عرض تجربة وزارة الصحة في مجال التدبير اللامتمركز…

2021-06-25 / 10:56 مساءً
Photo of الناظور.. حجز طن و250 كلغ من المخدرات كانت في طريقها الى أوربا

الناظور.. حجز طن و250 كلغ من المخدرات كانت في…

2021-06-25 / 10:36 مساءً
Photo of لجنة “بنموسى” تقدم خلاصات تقريرها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة

لجنة “بنموسى” تقدم خلاصات تقريرها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية…

2021-06-25 / 10:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق