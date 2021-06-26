البنك الدولي يشيد بجهود المغرب الاقتصادية خلال جائحة كورونا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشاد البنك الدولي بالجهود التي بذلها المغرب خلال فترة الجائحة و خاصة من الناحية الاقتصادية و التحولات الإصلاحية الكبيرة التي شهدتها المملكة.

و أوضح البنك الدولي ان المغرب استفاد من جائحة فيروس كورونا و قام بإصلاحات جوهرية و محورية سيكون لها انعكاس مباشر و إيجابي على الاقتصاد مستقبلا.

و أوضح البنك الدولي في تقرير حديث له ان الوضعية الاقتصادية للمملكة في تحسن ملحوظ بعد قيام المغرب بجهود كبيرة لتخفيف آثار الجائحة على الأسر والمقاولات على حد سواء.

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