تارودانت : ساكنة " بوتسفارين" تستغيث تدخل السلطات لوقف زحف الرعاة الرحل
الصورة من الارشيف

تارودانت : ساكنة ” بوتسفارين” تستغيث تدخل السلطات لوقف زحف الرعاة الرحل

2021-06-26 / 5:03 مساءً
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عبركة ـ هبة بريس

رفعت جمعية اصادص للتنمية والثقافة والاعمال الاجتماعية قيادة مشرع العين، شكاية إلى عامل الإقليم ووكيل الملك بإبتدائية تارودانت، من أجل رفع الضرر الذي لحق بمزارعهم من طرف ما أسمته هذه الجمعيات “مافيا الرعي الجائر”.

وأضافت الجمعية الموقعة على الشكاية التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ أن ساكنة بوتسفارين بوغانيم، قد عانت الويلات مع هجومات جحافل إبل الرعاة الرحل، وأن أي تدخل من الساكنة لرفع الضرر يقابله العنق الجسدي، مطالبين توفير الحماية والامن وصيانة الممتلكات من طرف السلطات المختصة.

وأشار هؤلاء أن جحافل الإبل والأغنام، قد عاتت فسادا في ممتلكاتهم ومزروعاتهم المعاشية وأشجارهم المثمرة، وذلك بدون احترام الرعاة الرحل، للمراعي التي خصصتها السلطات بعدد من اقاليم جهة سوس ماسة .

وطالبت الجمعية ذاتها باتخاذ جميع التدابير اللازمة والتدخل بشكل مستعجل لرفع الضرر، من أجل تفادي أي سوء قد يلحق بالساكنة صحيا و اجتماعيا، اقتصاديا وقانونيا.

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