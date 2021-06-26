كورونا المغرب
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تسجيل 493 إصابة و5 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

2021-06-26 / 4:35 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 493 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 529.224 حالة في المغرب.

وحسب النشكرة اليومية الخاصة بكورونا فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 13.271 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6.256.531 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9273، بينما تم التأكد من 326 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 515.863.

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