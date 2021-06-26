“زايني” تجمع كل من الفنانين أيوب أفريكانو و عادل أصيل

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الفنان المغربي أيوب أفريكانو، عبر قناته الخاصة بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، أغنية جديدة تحت عنوان “زايني”، على شكل ديو جمعته بالفنان عادل أصيل.

أغنية “زايني”، هي من وتوزيع ”ديجي أفريكانو”، كلمات وتلحين كل من الفنانين عادل و أيوب، حيث قاما بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج حمزة اليملاحي.

و حققت أغنية “زايني” مشاهدات عالية، حيت اقتربت للمليون مشاهدة في ظرف وجيز، كما أنها استطاعت تصدر الطوندونس المغربي فور طرحها بساعات قليلة.

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