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عبد اللطيف وهبي

اكادير : إستقالة جديدة تهز حزب البام بالمجلس البلدي

2021-06-26 / 2:34 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قدم المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بأكادير وعضو المجلس الوطني للحزب ” محمد الامين كلكام ” استقالته من كافة هياكل وتنظيمات حزب الجرار .

وفي اتصال ” هبة بريس” بالمستشار الجماعي ” محمد الامين” حول دوافع استقالته من حزب الحرار، أشار انه بعد تفكير عميق تم إتخاذ القرار، معتبرا أن عدم قدرة القيادة الجديدة للحزب على تقديم نموذج تنظیم سیاسی حداثي ديمقراطي، هو ما زاد من نزيف الاستقالات.

وأضاف كلكام بأن استقالته رسالة مفادها مراجعة التعامل السلبي مع المناضلين الذي يهدد بقاء هذا الكيان.

مضيفا أن غياب مسؤولي الحزب عن الساحة السياسية طيلة السنوات الماضية وعدم الوفاء بالتزامات تجاه المواطنين في صورة أقل ما يقال عنها انها تدل على الاستهتار لمن صوتو لنا وعدم الاحساس بالمسؤولية بعد ان كنا نطلب صوت الناخبين متعهدين بخدمتهم والمساهمة من تحقيق التنمية .

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