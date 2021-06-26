مصر.. أربعة قتلى في انهيار مبنى بالاسكندرية
الصورة تعبيرية

مصر.. أربعة قتلى في انهيار مبنى بالاسكندرية

2021-06-26 / 2:20 مساءً
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هبة بريس ـ متابة

لقيت أربع نساء حتفهن في انهيار مبنى سكني في وسط الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط بشمال مصر، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون السبت.

وانهارت البناية القديمة الواقعة بحي العطارين في وسط الاسكندرية مساء الجمعة. وتمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ أربعة أشخاص من بين الانقاض بينهم جريحة، وفق المصدر نفسه.

شيدت غالبية المباني في وسط الاسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية، كما في وسط العاصمة المصرية في القرنين التاسع عشر والعشرين وكثير منها يحتاج إلى ترميم.

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