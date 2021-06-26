عالم أوبئة : اللقاحات الصينية فعالة ضد المتحور دلتا

هبة بريس ـ متابعة

قال كبير علماء الأوبئة في الصين تشونغ نان شان، إن اللقاحات الصينية فعالة ضد المتحور “دلتا” لفيروس كورونا الجديد، وحث على تلقي التطعيم.

واوضح تشونغ، ان عودة ظهور الجائحة في قوانغتشو، حاضرة مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، كانت المرة الأولى التي تضطر فيها الصين للتعامل مع انتشار المتحور في المجتمعات المحلية. وهذا المتحور، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند ، لديه فترة حضانة أقصر والمصابون به يستغرقون وقتًا أطول للتعافي.

واشار الى انه تم الإبلاغ عن 153 حالة إصابة في قوانغتشو منذ ايار الماضي، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حالات محلية جديدة في الفترة من 19 إلى 24 حزيران الحالي.

واضاف كبير العلماء، ان المزيد من الأفراد يحتاجون إلى التطعيم لتحقيق “مناعة القطيع”، مبينا انه حتى يوم الخميس الماضي، تم إعطاء أكثر من 1.1 مليار جرعة من اللقاحات في البر الرئيسي الصيني.

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