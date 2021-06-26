عريضة في إسبانيا لتسوية وضع “محمد” الذي أنقذ شخصين من الغرق

هبة بريس ـ متابعة

وقع أكثر من 1800 شخص على عريضة تدعو السلطات الإسبانية لتسوية وضع الهجرة لرجل سنغالي مسلم لا يحمل وثائق، بعد أن قام للمرة الثانية بإنقاذ شخص غريب من الغرق بالنهر الرئيسي في بلباو شمال إسبانيا، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وكان محمد ضيوف في الخارج مع صديق له بعد ظهر يوم الأحد الماضي عندما رأى رجلا بدا وكأنه يشعر بالدوار على أحد جسور المدينة. وقال ضيوف لصحيفة الغارديان “كان يحاول الإمساك بالقضبان الحديدية قبل أن يسقط في الماء، كنا بعيدين للغاية، رميت حقيبتي وذهبت راكضا لمساعدته”.

وعندما وصل إلى الجسر، رأى الشاب محمد البالغ من العمر 27 عاما أن الرجل (72 عاما) قد سقط على وجهه في الماء. وقال: “لقد كان في وضع خطير حقا، لم أفكر، لقد قفزت بالنهر مباشرة”.

وأظهر فيديو الإنقاذ ضيوف يكافح من أجل إبقاء رأس الرجل الفاقد للوعي فوق الماء، وسط التيارات القوية للنهر، وبعدها تلقى الدعم والمساعدة من المارة وفريق إنقاذ.

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