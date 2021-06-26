سليمان الريسوني اضراب عن الطعام
سليمان الريسوني

زوجة الريسوني .. حالته الصحية جد خطيرة وتسوء كل يوم

2021-06-26 / 9:35 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

وصفت خلود المختاري زوجة الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، معنويات الأخير بالمرتفعة فيما قالت ان صحته تزداد سوءا كل يوم.

المختاري التي كانت تتحدث في تدوينة لها عقب زيارتها للريسوني أكدت أن حالته جد خطيرة، وأخطر مما كانت عليه حالة معتقل حراك الريف ربيع الأبلق.كما صرح الطبيب المركزي للسجن له

وأشارت إلى أن مطلبها باسم العائلة وكل من يحبون هذا الوطن ويريدون تجنيبه كارثة إنسانية، هو أن يتلقى سليمان العلاج، ويحظى بالمراقبة الطبية اللازمة، معبرة عن استعدادها للتكلف بدفع مصاريفه.

وتخوفت زوجة الصحافي المضرب عن الطعام أن تصل الأمور إلى مرحلة اللارجعة عند سليمان، والذي قدم جسده وصحته في معركة هي أقسى ما يمكن أن يقال عنها، لو طُبق القانون “لا داعي لها”، لأنه سيكون حينها واقفا أمام القضاء، حرا وفي وضعية صحية ونفسية جيدة، بحيث لن يحملنا عائلة ودولة هذا الهم والعناء الكبيرين.

وأنهت المختاري تدوينتها بالقول إن “سليمان في الوقت الذي يعيش فيه بلدنا عددا من التحديات الخارجية، يقبع في ظل وفي السجن، في الوقت الذي لا يجوز فيه ومن الناحية الأخلاقية والمواطناتية إلا أن تكون وضعيته ذات أولوية قصوى”.

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