الناظور.. حجز طن و250 كلغ من المخدرات كانت في طريقها الى أوربا

هبة بريس- الناظور

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، مساء اليوم الجمعة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع المتورطين في محاولة للتهريب الدولي لطن و250 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية مشتركة للمصالح الجمركية والأمنية بميناء الناظور كانت قد ضبطت، في إطار عملية مراقبة حدودية، شحنة من المخدرات تزن طنا و 250 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية كانت متجهة نحو الخارج مخبأة بعناية ضمن هيكلها الداخلي.

وأوضح المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بسائق السيارة البالغ من العمر 37 سنة، وهو مواطن فرنسي من أصول مغربية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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