محكمة أمريكية تقضي ب 22 سنة سجنا للشرطي قاتل “جورج فلويد”

هبة بريس- وكالات

حُكم على الشرطي السابق ديريك شوفين، الجمعة، بالسجن لمدة 22 عاما ونصف عام لقتله الأمريكي الأسود جورج فلويد، في حادثة أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

وقال القاضي بيتر كاهيل أثناء إعلان العقوبة في محكمة مينيابوليس إن “الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف”، وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما.

وأضاف كاهيل في كلمة مقتضبة أن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه “الرأي العام”، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0