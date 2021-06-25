محكمة أمريكية تقضي ب 22 سنة سجنا للشرطي قاتل “جورج فلويد”

2021-06-25 / 9:39 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

حُكم على الشرطي السابق ديريك شوفين، الجمعة، بالسجن لمدة 22 عاما ونصف عام لقتله الأمريكي الأسود جورج فلويد، في حادثة أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

وقال القاضي بيتر كاهيل أثناء إعلان العقوبة في محكمة مينيابوليس إن “الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف”، وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما.

وأضاف كاهيل في كلمة مقتضبة أن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه “الرأي العام”، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد اثيوبيا.. جنوب السودان يعلن عن خطط لبناء سد كبير على نهر النيل

بعد اثيوبيا.. جنوب السودان يعلن عن خطط لبناء سد…

2021-06-25 / 11:36 مساءً
Photo of اكتشاف مجموعات شمسية يمكن لكائنات أخرى مراقبة الأرض منها

اكتشاف مجموعات شمسية يمكن لكائنات أخرى مراقبة الأرض منها

2021-06-25 / 10:53 مساءً
Photo of زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرق تركيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرق تركيا

2021-06-25 / 10:30 مساءً
Photo of اثيوبيا.. مقتل 3 من أعضاء منظمة “أطباء بلا حدود”

اثيوبيا.. مقتل 3 من أعضاء منظمة “أطباء بلا حدود”

2021-06-25 / 9:50 مساءً
Photo of رغم تلقيه لجرعتي اللقاح.. كورونا تصيب رئيس الوزراء التونسي

رغم تلقيه لجرعتي اللقاح.. كورونا تصيب رئيس الوزراء التونسي

2021-06-25 / 8:23 مساءً
Photo of “أمنستي” تدعو للتحقيق في تعذيب نشطاء بالجزائر

“أمنستي” تدعو للتحقيق في تعذيب نشطاء بالجزائر

2021-06-25 / 7:18 مساءً
Photo of مقتل 3 وإصابة 6 على الأقل في حادث طعن بألمانيا

مقتل 3 وإصابة 6 على الأقل في حادث طعن…

2021-06-25 / 6:46 مساءً
Photo of بعد تقبيله مساعدته.. وزير بريطاني يعتذر لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي

بعد تقبيله مساعدته.. وزير بريطاني يعتذر لخرقه قواعد التباعد…

2021-06-25 / 5:38 مساءً
Photo of “تسونامي كورونا” يضرب تونس

“تسونامي كورونا” يضرب تونس

2021-06-25 / 4:01 مساءً
Photo of وزير بريطاني يعانق ويقبل مساعدته ويخلق ضجة ( صورة )

وزير بريطاني يعانق ويقبل مساعدته ويخلق ضجة ( صورة…

2021-06-25 / 12:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق