صعود فريق الشباب الرياضي السالمي إلى القسم الوطني الاول

هبة بريس- رياضة

نجح فريق الشباب الرياضي السالمي ، في انتزاع بطاقة الصعود للقسم الوطني الأول ، بالرغم من خسارته بهدفين لصفر، أمام مضيفه شباب أطلس خنيفرة،في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الجمعة على أرضية الملعب البلدي بخنيفرة، برسم الدورة ال 28 لأندية القسم الثاني للبطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم (2020-2021)

ويأتي حلم فريق مدينة حد السوالم بالصعود إلى القسم الأول، قبل دورتين من إسدال الستار على منافسات بطولة القسم الثاني، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 53 نقطة، مستفيدا من اكتفاء أولمبيك خريبكة بالتعادل السلبي مع الراسينغ البيضاوي وانهزام أولمبيك الدشيرة بهدف نظيف في بن جرير أمام الشباب المحلي، وتعادل وداد فاس مع النادي القنيطري.

ويحتدم التنافس في الدورتين المقبلتين بين فريق أولمبيك خريبكة (50 نقطة) ، ووداد فاس وأولمبيك الدشيرة (46 نقطة)، للظفر ببطاقة الصعود الثانية رفقة الشباب الرياضي السالمي.

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