رغم تلقيه لجرعتي اللقاح.. كورونا تصيب رئيس الوزراء التونسي

2021-06-25 / 8:23 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، مساء اليوم الجمعة، إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بفيروس “كورونا” المستجد.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أن المشيشي ثبتت إصابته بمرض (كوفيد-19) بعد ظهور نتائج التحاليل الدورية التي يجريها، وتم تعليق كافة لقاءات عمله التي تم تحديدها بصورة مسبقة، بحسب فضائية “نسمة” التونسية.

وأضاف البيان أن المشيشي سيستمر في أداء أعماله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، كما أنه سيراعي الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من الفيروس التاجي.

وأشار بيان رئاسة الحكومة التونسية إلى أن هشام المشيشي سيجري في مطلع الأسبوع المقبل فحوصات وتحاليل من أجل التأكد من خلوه من فيروس “كورونا” المستجد، وسلامة حالته الصحية.

وتابع لافتا إلى أن الفريق العامل مع المشيشي سيخضع بالكامل للفحوصات والتحاليل للضرورة للتأكد من خلوهم من فيروس “كورونا” المستجد وعدم انتقاله لهم.

وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، تلقى الجرعة الثانية من فيروس “كورونا” المستجد في 25 مايو.

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