مؤسسة التمويل الدولية: المغرب يتمتع بإمكانيات نمو هائلة

هبة بريس- وكالات

أكد المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، مختار ديوب، والذي يقوم زيارة عمل للمغرب هي الأولى له إلى الخارج منذ تعيينه في هذا المنصب في مارس الماضي، أن المملكة تتمتع بإمكانيات نمو “هائلة” بفضل موقعها الجغرافي.

وسلط السيد ديوب، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، الضوء على المؤهلات التي تتوفر عليها المملكة والتي تتيح لها تطوير شراكات في أسواق تنافسية للغاية تتطلب مهارات ومعايير من مستوى عال.

وقال “أتاح لنا هذا الاجتماع مناقشة التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والاتحاد العام لمقاولات المغرب حتى نتمكن من تحديد فرص جديدة من حيث دعم تمويل الشركات في مختلف المجالات سواء في المغرب أو في إفريقيا”.

وأبدى السيد ديوب تفاؤله حيال آفاق التعاون بين الطرفين ، معتبرا أن المغرب يمكنه بلا شك، تقاسم خبراته مع بلدان القارة الإفريقية، مؤكدا أن الدار البيضاء تعد مركزا ماليا مهما جدا في القارة، إذ مكنت بعض البنوك من الاستثمار في باقي مناطقها وذلك خدمة للتكامل والاندماج الإفريقي

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