كلميم.. التهريب الدولي للمخدرات يقود أربعة أشخاص للاعتقال

هبة بريس- متابعة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس، من توقيف أربعة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عملية للتهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة على خلفية توقيف المشتبه فيهم مكنت من تحديد مكان إخفاء شحنة من المخدرات بمنطقة “توفليت” التابعة لجماعة فاصك، التي تبعد بحوالي 45 كلم شرق مدينة كلميم، والمكونة من 40 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي طنا (01) و36 كيلوغراما كانت مطمورة وسط الرمال.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كل المساهمين والمشاركين المتورطين في نشاط الشبكة الاجرامية المتورطة في هذه العملية.

وذكر البلاغ بأن هذه القضية تندرج في إطار المجهودات المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة جميع الانشطة الإجرامية، وتحديدا الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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