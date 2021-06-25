الكنبوري :” مؤسف أن تنتفض بعض الأحزاب السياسية في وجه والي بنك المغرب”
قال ادريس الكنبوري، أكاديمي ومحلل سياسي، أن انتفاض بعض الأحزاب السياسية في وجه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بسبب تصريحاته، أمر مؤسف.
وأضاف الكنبوري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” :”
مؤسف أن تنتفض بعض الأحزاب السياسية في وجه والي بنك المغرب الجواهري بسبب تصريحاته عن غياب الثقة في الأحزاب والانتخابات. حتى الأحزاب التي ليس لها من السياسة سوى الإسم انتفضت.”
واسترسل الكنبوري قائلا :”تصريحات الجواهري هي الحقيقة للأسف، وقبل الجواهري قال الملك نفس الكلام، لأن المغاربة يقولونه..أعتقد شخصيا بأن النموذج التنموي الجديد سيكون مصيره الفشل مع نخبة حزبية تفكر بهذه الطريقة وتنكر الواقع وتهرب إلى الأمام بدل مواجهة الحقيقة. وضعت النموذج التنموي؟ طيب، مع من ستشتغل؟”
وانتقد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أداء ومردود الأحزاب المغربية، واصفا إياها ب”الباكور والزعتر“، قبل أن يعود ويسحب الكلمتين، مشيراً في نفس السياق إلى غياب الثقة بين المواطن المغربي والأحزاب السياسية.
وقال الجواهري خلال حديثه بالندوة الصحفية المنظمة عن بعد “الناس ما بقاتش كتيق فهاد الأحزاب والباكور والزعتر“، مسترسلا بالقول :”العزوف عن الانتخابات يطرح نفسه، والمواطن لم يعد يثق، والمشكل الأساسي مشكل ثقة ليس في السياسيين فقط، وحتى من ينتمي للقطاع العام مست الثقة فيه“.
وأضاف عبد اللطيف الجواهري بالقول :”الناس لم تعد تثق فينا وهذا هو المشكل الذي ينبغي أن يطرح بالأساس”، مؤكدا أن المغاربة لا يثقون في الأحزاب وكل من يحتاج لأمر معين يتجه للملك، وهو أمر غير مقبول، على حد تعبير ذات المتحدث.
وقال الجواهري :“لم تعد تثق في هذه الأحزاب”، وكل من يحتاج لأمر معين يتجه إلى الملك، مؤكدا أن من غير المقبول أن “يقوم جلالة الملك بكل شيء، هل سيبدأ يقوم بكل من الاستراتيجيات العليا والمشاكل الدينية بصفته أميرا للمؤمنين وغيرها، وإلى أين سينزل”.
وواصل الجواهري انتقاذاته للأحزاب السياسية المغربية مع قرب الانتخابات بالقول :”بعض المرات أذهل من أنه في ظرف 5 سنوات سنعمل على جميع القطاعات، كالتعليم والصحة و… اعمل وبقي وقل عندي 4 أو 5 أولويات سأشتغل عليها….هذه الوعود ستصطدم بالإمكانيات. وهذا هو المشكل”.
5 تعليقات
كلام السي الجواهري هو الصواب و بدل ان تنفض الاح زاب بتذكيرها بان عورتها كشفت بعد الاستقلال .. الا ان المستوى الثقافي للزعماء غطى شيء من العيب فاليوم برؤوس خاوية و مناهج ملتوية واساليب بخست العمل السياسي كان من الاولى لها رتق ما وسع من فتوقها … وواد ما شاخ من تنظيماتها او مرض بالاحرى .. وسلام لشيخ البنكيين وانا اؤازره
ما هذه الخرجة؟ ما مدى مصداقيتها؟ هل هي نوع من الهروب إلى الأمام؟ أم جزء مما يطلق عليه الحق الذي يراد به باطل؟؟؟؟
ما قاله الاستاذ الجواهري حقيقة لا غبار عليها
اللخزاب سماها الباكور و الزعتر
نحن نسميها المافيات التي لا تزكي الا مجرم خطير تخلى عن انسانيته و اصبح كلب مسعور
بدون شك والي بنك رجل محنك ذو خبرة كبيرة، عاش كيف يتحرك المجتمع برمته وعلى جميع الاصعدة، وقد انطقه الحق اقول مرة أخرى انطقه الحق، بالطبع الاحزاب السياسية كالدكاكين تحل للبيع والشراء ولا يهمها مصلحة المواطن.
الاحزاب ضعيفة جدا جدا باعمالها وأفعالها، وشغلها الشاغل هو مصلحتها في المناصب، في الشارع التي تدور في فلكها، والمواطن على علم بذلك الله غالب ههههه.
سي الجواهري رجل مخلص للوطن والملك نصره الله وأيده، ومخلص لضميره الحي.
الحق انطق هذا وكل الاحزاب تعرف جيدا ان الحق انطق هذا الرجل، ولكن الاطماع والإنانية وعدم الوعي وعدم الضمير السياسي
يجعلهم ينفقون الشعب وينافقون أنفسهم، لأن الاعتراف بالواقع والحقيقة هو التجديد لرؤية مستقبل البلاد…
تحية احترام للسيد والي بنك المغرب لأن وصفه لما يسمى لدينا أحزاب صائب وعين الحقيقة لذلك استشاطت غضبا لأنه فضحها