الكنبوري :” مؤسف أن تنتفض بعض الأحزاب السياسية في وجه والي بنك المغرب”

هبة بريس- الرباط

قال ادريس الكنبوري، أكاديمي ومحلل سياسي، أن انتفاض بعض الأحزاب السياسية في وجه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بسبب تصريحاته، أمر مؤسف.

وأضاف الكنبوري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” :”

مؤسف أن تنتفض بعض الأحزاب السياسية في وجه والي بنك المغرب الجواهري بسبب تصريحاته عن غياب الثقة في الأحزاب والانتخابات. حتى الأحزاب التي ليس لها من السياسة سوى الإسم انتفضت.”

واسترسل الكنبوري قائلا :”تصريحات الجواهري هي الحقيقة للأسف، وقبل الجواهري قال الملك نفس الكلام، لأن المغاربة يقولونه..أعتقد شخصيا بأن النموذج التنموي الجديد سيكون مصيره الفشل مع نخبة حزبية تفكر بهذه الطريقة وتنكر الواقع وتهرب إلى الأمام بدل مواجهة الحقيقة. وضعت النموذج التنموي؟ طيب، مع من ستشتغل؟”

وانتقد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أداء ومردود الأحزاب المغربية، واصفا إياها ب”الباكور والزعتر“، قبل أن يعود ويسحب الكلمتين، مشيراً في نفس السياق إلى غياب الثقة بين المواطن المغربي والأحزاب السياسية.

وقال الجواهري خلال حديثه بالندوة الصحفية المنظمة عن بعد “الناس ما بقاتش كتيق فهاد الأحزاب والباكور والزعتر“، مسترسلا بالقول :”العزوف عن الانتخابات يطرح نفسه، والمواطن لم يعد يثق، والمشكل الأساسي مشكل ثقة ليس في السياسيين فقط، وحتى من ينتمي للقطاع العام مست الثقة فيه“.

وأضاف عبد اللطيف الجواهري بالقول :”الناس لم تعد تثق فينا وهذا هو المشكل الذي ينبغي أن يطرح بالأساس”، مؤكدا أن المغاربة لا يثقون في الأحزاب وكل من يحتاج لأمر معين يتجه للملك، وهو أمر غير مقبول، على حد تعبير ذات المتحدث.

وقال الجواهري :“لم تعد تثق في هذه الأحزاب”، وكل من يحتاج لأمر معين يتجه إلى الملك، مؤكدا أن من غير المقبول أن “يقوم جلالة الملك بكل شيء، هل سيبدأ يقوم بكل من الاستراتيجيات العليا والمشاكل الدينية بصفته أميرا للمؤمنين وغيرها، وإلى أين سينزل”.

وواصل الجواهري انتقاذاته للأحزاب السياسية المغربية مع قرب الانتخابات بالقول :”بعض المرات أذهل من أنه في ظرف 5 سنوات سنعمل على جميع القطاعات، كالتعليم والصحة و… اعمل وبقي وقل عندي 4 أو 5 أولويات سأشتغل عليها….هذه الوعود ستصطدم بالإمكانيات. وهذا هو المشكل”.

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