“أمنستي” تدعو للتحقيق في تعذيب نشطاء بالجزائر

2021-06-25 / 7:18 مساءً
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هبة بريس- وكالات

دعت منظمة العفو الدولية، (أمنيستي) السلطات الجزائرية الى إطلاق سراح جميع من تمت ملاحقتهم والقبض عليهم وإدانتهم بصورة جائرة بسبب ممارستهم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير بصورة سلمية.

وطالبت المنظمة الحقوقية من السلطات الجزائرية بفتح تحقيقات شاملة ومحايدة وعاجلة بخصوص التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها نشطاء خلال مظاهرات الحراك الشعبي المتواصل منذ أسابيع طويلة.

وأشارت المنظمة الى ان السلطات الجزائرية اعتقلت العشرات منذ انطلاق مسيرات الحراك الشعبي بسبب ممارستهم حرية التعبير وحقهم في التظاهر السلمي.

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