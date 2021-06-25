لجنة “بنموسى” تقدم مضامين تقرير النموذج التنموي لممثلي الغرف المهنية

2021-06-25 / 7:05 مساءً
1
هبة بريس- و م ع

عقد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء مع رؤساء وممثلي الغرف المهنية بالمغرب، خصص لتقديم ومناقشة خلاصات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أعدته اللجنة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار شرح مضامين التقرير والتوصيات التي جاء بها، وكذا تدارس الخطوط العريضة للميثاق الوطني للتنمية، إحدى آليتي تفعيل النموذج التنموي الجديد.

وأكد رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحبيب بن الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء، أهمية النموذج التنموي الجديد الذي وضع القطاع الفلاحي في صلب أولوياته، وتجاوب مع المقترحات التي تقدمت بها الجامعة والتي تخص بالأساس التكامل والانسجام بين مختلف الاستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.

وأضاف بن الطالب أن من بين القضايا التي تطرق إليها تقرير النموذج التنموي الجديد ضرورة معالجة شح الموارد المائية الذي سيشكل أحد أهم تحديات المرحلة، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد سيقدم، من خلال الآليات التي وضعها، أجوبة كافية لهذه الإشكالية التي ستكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية جد صعبة ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة.

ومن جهته، أكد النائب الأول لرئيس جامعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء – سطات، عادل ياسر، أن اللقاء مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يمكن من مناقشة مجموعة من التساؤلات التي تخص قطاعات التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب.

وذكر السيد ياسر، في تصريح مماثل، أنه سبق للجامعة أن ناقشت مع اللجنة التغيرات الكبرى التي ستعرفها المملكة خلال السنوات المقبلة، وكيفية مساهمة غرف التجارة والصناعة والخدمات في ورش النموذج التنموي الجديد الذي يتطلب تعبئة جميع القوى الحية في المغرب ومنها هذا القطاع الحيوي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن القطاع غير المهيكل، الذي يشكل إشكالية كبرى في المغرب، يتطلب اليوم من جميع المتدخلين الاشتغال على حلها من خلال إدماج هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية وبشكل مهيكل.

يشار إلى أن تقرير النموذج التنموي الجديد يشدد على ضرورة إرساء آليتين لتنزيل النموذج التنموي الجديد، تتمثلان في ميثاق وطني للتنمية، يتوخى تكريس التزام جميع القوى الحية للأمة لفائدة أفق تنموي جديد بمرجعية مشتركة، وكذا إحداث آلية للتتبع والدفع بالأوراش الاستراتيجية للتنمية وقيادة التغيير.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ، بالقصر الملكي بفاس، حفل تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة السيد بنموسى الذي قدم لجلالته نسخة من التقرير.

وأمر جلالة الملك بهذه المناسبة، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الناظور.. حجز طن و250 كلغ من المخدرات كانت في طريقها الى أوربا

الناظور.. حجز طن و250 كلغ من المخدرات كانت في…

2021-06-25 / 10:36 مساءً
Photo of لجنة “بنموسى” تقدم خلاصات تقريرها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة

لجنة “بنموسى” تقدم خلاصات تقريرها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية…

2021-06-25 / 10:01 مساءً
Photo of أرباب وكالات تحويل الأموال يحتجون ضد استفزازات ”كاش بليس“

أرباب وكالات تحويل الأموال يحتجون ضد استفزازات ”كاش بليس“

2021-06-25 / 8:45 مساءً
Photo of كلميم.. التهريب الدولي للمخدرات يقود أربعة أشخاص للاعتقال

كلميم.. التهريب الدولي للمخدرات يقود أربعة أشخاص للاعتقال

2021-06-25 / 7:32 مساءً
Photo of طنجة.. 35 سنة لابن قتل والده بمساعدة أمه

طنجة.. 35 سنة لابن قتل والده بمساعدة أمه

2021-06-25 / 6:16 مساءً
Photo of 551 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

551 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة…

2021-06-25 / 4:57 مساءً
Photo of مجموعة “العالية للتعمير” ترد على “الإتهامات ” وتؤكد حرصها على احترام معايير الجودة

مجموعة “العالية للتعمير” ترد على “الإتهامات ” وتؤكد حرصها…

2021-06-25 / 4:12 مساءً
Photo of مسؤول : هناك دورية كل 3 ثلاثة أشهر تحض على تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي

مسؤول : هناك دورية كل 3 ثلاثة أشهر تحض…

2021-06-25 / 3:44 مساءً
Photo of تارودانت .. تُكابد ” البؤس والتهميش” وتحتاج التفاتة مركزية

تارودانت .. تُكابد ” البؤس والتهميش” وتحتاج التفاتة مركزية

2021-06-25 / 2:21 مساءً
Photo of مراكش : عشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية

مراكش : عشر سنوات سجنا نافذا في حق المدير…

2021-06-25 / 1:30 مساءً

تعليق واحد

  1. لجنة “بنموسى” تقدم مضامين تقرير النموذج التنموي لممثلي الغرف المهنية
    كان على هاده اللجنة ان تأخر تقديم مضامين النموذج التنموي مابعد الانتخابات المقبلة لان رئساء الغرف الحالية مشغولون بالانتخابات ولا يهمهم مصلحة البلاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق