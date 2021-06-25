مقتل 3 وإصابة 6 على الأقل في حادث طعن بألمانيا

هبة بريس- وكالات

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا.

وذكرت صحيفة “بيلد” أن الهجوم أسفر، حسب المعلومات الأخيرة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أن الشرطة حيدت المهاجم بطلقة نارية في ساقه.

وكانت وسائل إعلام ألمانية أكدت “إغلاق أجزاء من وسط مدينة فورتسبورغ بعد تقارير عن عدة حوادث طعن”.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح بشأن دوافع عملية الطعن.

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