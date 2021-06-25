اسبانيا.. الجيش يرمي بمسؤولية دخول “بنبطوش” على حكومة “سانشيز”

هبة بريس- الرباط

في خضم الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا جراء استقبال الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي بهوية مزورة تحت مسمى “بنبطوش”، بدأت مجريات البحث القضائي تكشف عن معطيات جديدة بخصوص الجهة التي سمحت بهبوط الطائرة الجزائرية التي كان على متنها زعيم الانفصاليين.

صحيفة ” Heraldo” الإسبانية، قالت ان قائد القاعدة العسكرية بسرقسطة، كشف أمام المحكمة أنه تلقى تعليمات من وزارة الخارجية الاسبانية بالسماح بدخول طائرة جزائرية كانت تقل شخصية في وضعية صحية متدهورة.

بدورها كانت صحيفة ” ABC” الإسبانية، قد تحدثت بداية الأسبوع عن توجيه القاضي في محكمة سرقسطة، رافائيل لاسالا، لطلب من أجل الكشف عن الجهة، التي سمحت بهبوط الطائرة، التي وصل فيها إبراهيم غالي إلى إسبانيا، وما إذا كان المسؤول العسكري، الذي سمح بذلك، قد فعل ذلك بأمر.

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