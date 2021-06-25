مجلس النواب يعقد جلسة عمومية للتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة

هبة بريس-

يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد الجلسة العمومية التي ستخصص للأسئلة الشفوية، التي تنعقد على الساعة الثالثة بعد الزوال طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه.

وأضاف المصدر ذاته أن هاتين الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

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