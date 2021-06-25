وجدة .. تنظيم المؤتمر الدولي حول أنظمة الطاقة الميكانيكية لتكنولوجيا صناعة السيارات

هبة بريس : وجدة

نظمت المدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة، التابعة لجامعة محمد الأول، اليوم الجمعة 25 يونيو الجاري و لمدة يومين بمركب المعرفة بمدينة وجدة، الدورة الأولى من المؤتمر الدولي حول أنظمة الطاقة الميكانيكية والصناعي وتكنولوجيا صناعة السيارات بمشاركة مجموعة من كبار مديري شركات صناعة السيارات في أميركا.

وحسب المنظمون بأن هذا الحدث يطمح إلى أن يشكل منصة للتبادل والنقاش بين الأكاديميين والمهندسين والباحثين في الصناعة، لاسيما في مجال الهندسة الإلكترونية والميكانيكية والمرتبطة بالسيارات، بغاية تقاسم آخر المستجدات واستشراف مجالات بحث جديدة.

وأوضح المصدر ذاته، أن اللقاء يشكل أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن آخر الابتكارات والتوجهات والحلول، وكذا التحديات المطروحة في هذا المجال.

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