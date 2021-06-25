“تسونامي كورونا” يضرب تونس

هبة بريس ـ متابعة

ضرب موجة جديدة من وباء كورونا مختلف المدن التونسية، حيث تشهد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات.

وبحسب اللجنة العلمية في البلاد، فإن الوضع الوبائي أصبح كارثيا، وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

وقال عضو اللجنة الدكتور أمان الله المسعدي، في تصريحات لوكالة رويترز، “موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد… إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا مئة حالة يوميا واقسام الانعاش اقتربت من الامتلاء”.

ووصفت اللجنة الوضع الوبائي في البلاد بـ”الدرامي”، مشيرة إلى أن نسبة العدوى وامتلاء أسرة الأوكسجين وأقسام الانعاش بلغت 90 بالمائة بالمستشفيات العمومية، فضلا عن ارتفاع نسبة الاختبارات الايجابية اليومية إلى 36.12 بالمئة.

وبحسب وزارة الصحة، سجلت تونس 88 حالة وفاة جديدة و3951 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات 14406 حالة، ونحو 387 ألف إصابة.

واضطرت الحكومة إلى الاستعانة بالجيش السوداني لإنشاء مستشفى ميداني عسكري في مدينة القيروان، لاستقبال مرضى كورونا بعد امتلاء المستشفيات الحكومية بالمصابين.

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