الاعتقال الإحتياطي المغرب
الصورة من الارشيف

مسؤول : هناك دورية كل 3 ثلاثة أشهر تحض على تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي

2021-06-25 / 3:44 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، أن هذه المؤسسة، باعتبارها مؤسسة مواطنة، تعمل على حماية الافراد والمجتمع ضد أي فعل يمكن أن يخل بالأمن والنظام.

وأوضح السيد البلوي، الذي حل، اليوم الجمعة ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن من بين أدوار النيابة العامة بعد أزيد من ثلاث سنوات من استقلاليتها التي كرسها دستور 2011، توضيح المفهوم الصحيح لهذه المؤسسة التي هي مؤسسة قضائية تنوب عن المواطن في الدفاع عن مصالحه وحمايته ضد أي فعل يمكن أن يخل بأمنه ونظامه، مضيفا أنه منذ أن تقلد مسؤولو هذه المؤسسة مهامهم كان لزاما الاشتغال على تقريب هذه المفاهيم الى المواطن.

وسجل السيد البلوي، في هذا الاطار، أن النيابة العامة أخذت على عاتقها مسؤولية الانصات لهموم المواطن وانشغالاته والدفاع عن حقوقه ومصالحه، موضحا أن هذه المؤسسة تحاول جاهدة تغيير الصورة النمطية أو التمثل الشعبي لدى المواطن حول مهامها وأدوارها .

كما انخرطت النيابة العامة، يؤكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في استراتيجية تواصلية مع الرأي العام وذلك لتقريب وتوضيح اختصاصاتها التي يخولها لها القانون.

وأبرز أن النيابة العامة تضطلع بأدوار اجتماعية خاصة تلك المتعلقة بقضايا الاسرة حيث تسهر على تسجيل الأطفال المهملين أو المتخلى عنهم في دفتر الحالة المدنية لضمان حماية اجتماعية لهم، كما تعنى بالدفاع عن قضايا الاطفال في وضعية صعبة عبر اتخاذ اجراءات حمائية لفائدتهم، الى جانب الاشتغال على حماية النساء والأشخاص في وضعية هشة .

ولتقريب خدماتها، يضيف السيد البلوي، تعمل هذه المؤسسة على تسهيل التدابير والاجراءات المرتبطة بشكايات المواطنين من خلال تبسيط إدلاء المواطن لشكايته عبر الهاتف دون أن يتكلف عناء التنقل، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تقوم أيضا بأدوار جديدة في المجال الاقتصادي والتجاري.

وبخصوص قضية الاعتقال الاحتياطي، أكد السيد البلوي أن هذا الموضوع يظل حاضرا ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تسهر عليها رئاسة النيابة العامة، مشيرا الى أن هناك دورية كل 3 ثلاثة أشهر تحض على تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصخيرات.. عرض تجربة وزارة الصحة في مجال التدبير اللامتمركز للموارد البشرية

الصخيرات.. عرض تجربة وزارة الصحة في مجال التدبير اللامتمركز…

2021-06-25 / 10:56 مساءً
Photo of الناظور.. حجز طن و250 كلغ من المخدرات كانت في طريقها الى أوربا

الناظور.. حجز طن و250 كلغ من المخدرات كانت في…

2021-06-25 / 10:36 مساءً
Photo of لجنة “بنموسى” تقدم خلاصات تقريرها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة

لجنة “بنموسى” تقدم خلاصات تقريرها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية…

2021-06-25 / 10:01 مساءً
Photo of أرباب وكالات تحويل الأموال يحتجون ضد استفزازات ”كاش بليس“

أرباب وكالات تحويل الأموال يحتجون ضد استفزازات ”كاش بليس“

2021-06-25 / 8:45 مساءً
Photo of كلميم.. التهريب الدولي للمخدرات يقود أربعة أشخاص للاعتقال

كلميم.. التهريب الدولي للمخدرات يقود أربعة أشخاص للاعتقال

2021-06-25 / 7:32 مساءً
Photo of لجنة “بنموسى” تقدم مضامين تقرير النموذج التنموي لممثلي الغرف المهنية

لجنة “بنموسى” تقدم مضامين تقرير النموذج التنموي لممثلي الغرف…

2021-06-25 / 7:05 مساءً
Photo of طنجة.. 35 سنة لابن قتل والده بمساعدة أمه

طنجة.. 35 سنة لابن قتل والده بمساعدة أمه

2021-06-25 / 6:16 مساءً
Photo of 551 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

551 حالة إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة…

2021-06-25 / 4:57 مساءً
Photo of مجموعة “العالية للتعمير” ترد على “الإتهامات ” وتؤكد حرصها على احترام معايير الجودة

مجموعة “العالية للتعمير” ترد على “الإتهامات ” وتؤكد حرصها…

2021-06-25 / 4:12 مساءً
Photo of تارودانت .. تُكابد ” البؤس والتهميش” وتحتاج التفاتة مركزية

تارودانت .. تُكابد ” البؤس والتهميش” وتحتاج التفاتة مركزية

2021-06-25 / 2:21 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق