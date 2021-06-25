الأحرار : تصريحات والي بنك المغرب “انحراف خطير وغير مبرر ة”

هبة برييس ـ الرباط

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن استغرابه من سياق ما وصفها بالتصريحات الغريبة الصادرة عن والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة “البعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية”.

وأضاف الحزب في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه ، أن تصريحات الجواهري “بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية”.

ودعا البلاغ إلى “صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الإنزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على أداء مهامها كاملة”.

وندد بماوصفه بـ ” الانحراف الخطير” و “الغير المبرر” في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة.

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