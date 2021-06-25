الأحرار : تصريحات والي بنك المغرب “انحراف خطير وغير مبرر ة”
هبة برييس ـ الرباط
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن استغرابه من سياق ما وصفها بالتصريحات الغريبة الصادرة عن والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة “البعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية”.
وأضاف الحزب في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه ، أن تصريحات الجواهري “بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية”.
ودعا البلاغ إلى “صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الإنزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على أداء مهامها كاملة”.
وندد بماوصفه بـ ” الانحراف الخطير” و “الغير المبرر” في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة.
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4 تعليقات
كل من يفضح أسرار هذه المؤسسات يكون نصيبه مثل هذه التصريحات كما أن السيد اجواهري تكلم بصدق وموضوعية لان الاحزاب المغربية في سبات عميق وحزب الاحرار الذي يتراسه السيد اخنوش ليس هو الحزب الامرالناهي في المغرب كان بالاحرى به ان يتكلم عن وضعيت حزبه الداخليةعلى ان يتكلم عن شخص ابلى البالء الحسن في تدبير الزمن الصحيةالتي المت بالبلاد
لم يقل إلا كلمة حق و هو قول غالبية المغاربة .أما انت فمكانك في ربح المال لا علاقة لك بالسياسة و لا بهموم المواطن
عيوني.والي.بنك.المغرب.عمرني.مانتكلم….
لا يرزقكم ايها السياسيين قول كلمة الحق، لأنكم تركضون دائما وراء المصالح المادية واللعب بعقول الشعب الذي يضع فيكم الثقة لعملها لمصلحة الوطن والشعب وليس مصالحهم.