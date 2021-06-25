انطلاق أول خط بحري بين المغرب والبرتغال ابتداء من يوليوز المقبل

هبة بريس ـ الرباط

بعد استثناء الرباط لموانئ إسبانيا من عملية عودة الجالية المغربية بالخارج “مرحبا” اعلن عن فتح خط بحري جديد يربط مدينة طنجة مع بورتيماو في البرتغال ويبدأ العمل به في يوليو القادم.

ونقلت صحيفة “سبتة أكتوليداد” المحلية أن المغرب برر اسثتناء موانئ إسبانيا بدواعي صحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إن الموانئ الإسبانية المتضررة من هذا الإجراء هي الجزيرة الخضراء، وموتريل، وتاريفا، وملقة، وألميريا، وسبتة.

وستكون هناك رحلتان يوميا بين المغرب والبرتغال وعلى متنهما 4 آلاف شخص في رحلة تقترب من سبع ساعات.

وينضم الخط البحري مع البرتغال إلى خطوط أخرى مع سيتي ومرسيليا في فرنسا وجنوى في إيطاليا

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