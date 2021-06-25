خط بحري بين المغرب والبرتغال

انطلاق أول خط بحري بين المغرب والبرتغال ابتداء من يوليوز المقبل

2021-06-25 / 12:12 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بعد استثناء الرباط لموانئ إسبانيا من عملية عودة الجالية المغربية بالخارج “مرحبا” اعلن عن فتح خط بحري جديد يربط مدينة طنجة مع بورتيماو في البرتغال ويبدأ العمل به في يوليو القادم.

ونقلت صحيفة “سبتة أكتوليداد” المحلية أن المغرب برر اسثتناء موانئ إسبانيا بدواعي صحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إن الموانئ الإسبانية المتضررة من هذا الإجراء هي الجزيرة الخضراء، وموتريل، وتاريفا، وملقة، وألميريا، وسبتة.

وستكون هناك رحلتان يوميا بين المغرب والبرتغال وعلى متنهما 4 آلاف شخص في رحلة تقترب من سبع ساعات.

وينضم الخط البحري مع البرتغال إلى خطوط أخرى مع سيتي ومرسيليا في فرنسا وجنوى في إيطاليا

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تعليق واحد

  1. من غير المعقول أن تقوم برحلة تفوق الرحلة العادية بتسعة ساعات لا تصدقوا أن الجالية مسرورة بالقرارات الأخيرة كلنا نعتبرها متسرعة ومتخبطة وانتقامية وجعلتنا نقرر عدم السفر هذه السنة للمغرب. المشكلة أن كتير من المغاربة المقيمين في اروبا السنة الماضية جربوا السياحة داخل الأراظي الاسبانية وتفاجؤا لجودتها وقلة التكلفة ولن يكون السفر للمغرب مسألة سنوية فكم من العملة الصعبة ستضيع على الدولة.

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