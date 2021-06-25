مت طفلة في ربيعها الـ13 على الانتحار شنقا بمنزل العائلة بحي سومية ببني ملال مساء الأربعاء 23 يونيو الجاري، بعد تجريدها من الهاتف النقال. ونقلت مصادر محلية أن الضحية التي تتابع دراستها بالأولى ثانوي إعدادي لم تتقبل منعها من اللعب بالهاتف النقال، حيث جردتها والدتها منه، وهو ما دفعها إلى الانطواء على نفسها، قبل أن تشنق نفسها بواسطة حبل. هذا وقد استنفرت الواقعة الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها والسلطة المحلية، حيث تمت معاينة الجثة ونقلها صوب مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي ببني ملال لإخصاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات الانتحار.
الصورة تعبيرية

بعدما منعتها والدتها من الهاتف…طفلة تنتحر شنقا ببني ملال

2021-06-25 / 10:24 صباحًا
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هبة بريس ـ بني ملال

اقدمت طفلة في ربيعها الـ13 على الانتحار شنقا بمنزل العائلة بحي سومية ببني ملال بعد تجريدها من الهاتف النقال.

ونقلت مصادر محلية أن الضحية التي تتابع دراستها بالأولى ثانوي إعدادي لم تتقبل منعها من اللعب بالهاتف النقال، حيث جردتها والدتها منه، وهو ما دفعها إلى الانطواء على نفسها، قبل أن تشنق نفسها بواسطة حبل.

هذا وقد استنفرت الواقعة الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها والسلطة المحلية، حيث تمت معاينة الجثة ونقلها صوب مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي ببني ملال لإخصاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات الانتحار.

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