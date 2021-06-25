الأمير هشام: السراح المؤقت للريسوني لا يعني نهاية المحاكمة

هبة بريس ـ الرباط

عبر الأمير هشام العلوي، عن رأيه حيال اعتقال الصحفي سليمان الريسوني وقال أن السراح المؤقت للأخير ليس فيه تبخيس من قيمة القضاء، وإنما سيجنب المملكة مأساة في هذه الظروف.

الأمير في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” قال : السراح المؤقت للصحفي سليمان الريسوني لا يعني نهاية المحاكمة، ولا التبخيس من قيمة القضاء ولا المس بحقوق أي طرف، بل تجنيب وطننا مأساة في هذه الظروف”.

وأسترسل بالقول ” متأكد أنا أنه في آخر المطاف سيتغلب الحس الإنساني، وما هذا بغريب على جلالة الملك محمد السادس، الذي أتمنى أن يشمل سليمان بالتفاتة إنسانية كريمة”.

https://twitter.com/HichamAlaouiSW/status/1408092291256958979/photo/1

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