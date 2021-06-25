محاكمة الريسوني
سليمان الريسوني

الأمير هشام: السراح المؤقت للريسوني لا يعني نهاية المحاكمة

2021-06-25 / 9:49 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

عبر الأمير هشام العلوي، عن رأيه حيال اعتقال الصحفي سليمان الريسوني وقال أن السراح المؤقت للأخير ليس فيه تبخيس من قيمة القضاء، وإنما سيجنب المملكة مأساة في هذه الظروف.

الأمير في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” قال : السراح المؤقت للصحفي سليمان الريسوني لا يعني نهاية المحاكمة، ولا التبخيس من قيمة القضاء ولا المس بحقوق أي طرف، بل تجنيب وطننا مأساة في هذه الظروف”.

وأسترسل بالقول ” متأكد أنا أنه في آخر المطاف سيتغلب الحس الإنساني، وما هذا بغريب على جلالة الملك محمد السادس، الذي أتمنى أن يشمل سليمان بالتفاتة إنسانية كريمة”.

https://twitter.com/HichamAlaouiSW/status/1408092291256958979/photo/1

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : 78 يوم من الاضراب عن الطعام ينتهي ب ” المرأة الحديدية” في غرفة الإنعاش

أكادير : 78 يوم من الاضراب عن الطعام ينتهي…

2021-06-25 / 12:54 مساءً
Photo of طنجة : احباط محاولة تهريب أقراص مخدرة

طنجة : احباط محاولة تهريب أقراص مخدرة

2021-06-25 / 12:19 مساءً
Photo of انطلاق أول خط بحري بين المغرب والبرتغال ابتداء من يوليوز المقبل

انطلاق أول خط بحري بين المغرب والبرتغال ابتداء من…

2021-06-25 / 12:12 مساءً
Photo of وباء “كورونا” يرفع عدد المتعاطين للمخدرات حول العالم

وباء “كورونا” يرفع عدد المتعاطين للمخدرات حول العالم

2021-06-25 / 11:57 صباحًا
Photo of طقس الجمعة : الأجواء مستقرة وسماء صافية بكل ربوع المملكة

طقس الجمعة : الأجواء مستقرة وسماء صافية بكل ربوع…

2021-06-25 / 8:33 صباحًا
Photo of المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامجا خاصا بالفترة الصيفية

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامجا خاصا بالفترة الصيفية

2021-06-24 / 11:04 مساءً
Photo of محكمة النقض ترفض إسقاط الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”

محكمة النقض ترفض إسقاط الأحكام الصادرة في حق معتقلي…

2021-06-24 / 9:54 مساءً
Photo of الوالي امهيدية يُرخص بإعادة رسم جدارية ليلى العلوي

الوالي امهيدية يُرخص بإعادة رسم جدارية ليلى العلوي

2021-06-24 / 9:22 مساءً
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث مجلس وطني…

2021-06-24 / 8:58 مساءً
Photo of انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

2021-06-24 / 7:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق