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طقس الجمعة : الأجواء مستقرة وسماء صافية بكل ربوع المملكة

2021-06-25 / 8:33 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، كثيفة قرب السواحل والسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية مع تكون كتل ضبابية. وستتكون سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى والواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات خفيفة، فضلا عن تكون سحب ركامية بالأطلس المتوسط خلال الزوال، مع هبوب زوابع رملية محلية بالسفوح الجنوبية الشرقية.

وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية الى قليلة السحب في ما تبقى من أنحاء المملكة. كما سيلاحظ هبوب رياح قوية نوعا ما أحيانا بكل من منطقة طنجة والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 23 و 28 درجة بالسواحل وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 27 و 32 درجة بالمرتفعات وما بين 34 و 39 درجة بالسايس، وسهول تادلة والرحامنة وداخل الشياضمة ومنطقة سوس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وهضاب ملوية وداخل الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 39 و 44 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز و على طول الساحل الأطلسي.

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